Türk Tamirciden 1 Litre Benzini 300 Litre Gaza Çevirebilen Makine

Otomobil ve sanayi tipi motorlar üzerinde uzun süredir proje yürüten otomobil tamircisi Deniz Geldeç, en nihayetinde tasarruf sağlayabilen bir ısı regülatörü geliştirdi.

Deniz Geldeç isimli bir tamirci geliştiridiği regülatör sayesinde 1 litre benzini 300 litreye kadar gaza dönüştürebildiğini dile getirdi. Neredeyse yüzde 55'lik tasarruf oranıyla dikkat çeken ısı regülatörü, doğalgaz ve petrol tipi motorlarda kullanılabiliyor.

Benzinin Yarısından Fazlası Tasarruf Ediliyor

Yaklaşık 6-7 yıldır bu regülatör üzerinde çalıştığını ifade eden Geldeç, patent başvurusunda bulunduğunu söyledi. Ayrıca Teknoloji Bakanlığından destek beklediğini belirten tamirci ısı regülatörünü şu şekilde anlattı: "Benzini gaza çeviren manyetik ısı regülatörü icat ettim. Benzin deposuna bir cihaz yerleştiriyoruz. Cihazımız çalıştığı zaman deponun içindeki benzine elektromanyetik dalgalar göndererek benzini gaza çeviriyoruz"

Ülkenin Enerji İthalatını Azaltabilir

Ayrıca ısı regülatörünün dünyada tek olduğunu vurgulayan Deniz Geldeç, ülke genelinde yaygınlaşacak kullanımla birlikte enerji ihtiyacının azalacağını aktardı. "Benzin gazı, doğalgazdan kalorisi olarak üç kat daha fazla. Aynı zamanda bizim ürettiğimiz gaz doğalgaz ihtiyacı olan ağır ve hafif sanayide yüzde 55 doğalgazdan daha fazla tasarruf sağlıyor"