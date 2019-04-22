Türk Tasarımcıdan Dikkat Çeken Tesla Pikap Konsepti!

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, önümüzdeki dönemlerde elektrikli bir pikap modeli üreteceklerini duyurmuştu. Ancak bu bilginin dışında Elon Musk tarafından şimdiye kadar bu konuda net bir açıklama yapılmadı.

Aracın nasıl görüneceği ve teknik detayları da henüz belli değilken, Elon Musk da bu konuda sadece gizemli bir tweet atmakla yetindi. Musk paylaşımında, Tesla Cyberpunk olarak adlandırdığı araçla ilgili bir ipucu görseli paylaştı.

About a minute in, we flashed a teaser pic of Tesla cyberpunk truck pic.twitter.com/hLsGsdyuGA — Elon Musk (@elonmusk) 16 Mart 2019

Bu ipucu görselinden yola çıkan Tesla hayranları, sosyal medyada birbirinden farklı pikap tasarımları paylaşmaya başladı. Ancak tüm bu tasarımlar içerisinde en çok beğeniyi Türk tasarımcı Emre Hüsman’ın yaptığı tasarım aldı.

Hüsman’ın fütüristik Tesla pikap tasarımı, Musk’ın paylaştığı ipucu görselindeki aracın neye benzeyebileceğine dair fikir edinilmesini sağladı.

Türk tasarımcı Emre Hüsman’ın tasarımına bakıldığında, aracın fütüristik bir yapıda olduğu görülüyor. Robotik bir havası da bulunan pikap, kaslı bir ön panel ve LED ışıklandırmalarla donatılmış. Aracın arka kısmında boydan boya devam eden LED stop farlar da oldukça hoş bir görünüm sağlamış.

Aracın gerçek tasarımının bu tasarıma benzeyip benzemeyeceği henüz bilinmese de Türk tasarımcının bu tasarımı büyük heyecan yarattı.