Türk Tasarımcıdan Dikkat Çeken Tesla Pikap Konsepti!

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, önümüzdeki dönemlerde elektrikli bir pikap modeli üreteceklerini duyurmuştu. Ancak bu bilginin dışında Elon Musk tarafından şimdiye kadar bu konuda net bir açıklama yapılmadı.

Aracın nasıl görüneceği ve teknik detayları da henüz belli değilken, Elon Musk da bu konuda sadece gizemli bir tweet atmakla yetindi. Musk paylaşımında, Tesla Cyberpunk olarak adlandırdığı araçla ilgili bir ipucu görseli paylaştı.

About a minute in, we flashed a teaser pic of Tesla cyberpunk truck pic.twitter.com/hLsGsdyuGA