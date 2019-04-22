  1. Tamindir
  2. haber
  3. proje
  4. Türk Tasarımcıdan Dikkat Çeken Tesla Pikap Konsepti!

Türk Tasarımcıdan Dikkat Çeken Tesla Pikap Konsepti!

Tesla Elektrikli Pikap 1
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | proje

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, önümüzdeki dönemlerde elektrikli bir pikap modeli üreteceklerini duyurmuştu. Ancak bu bilginin dışında Elon Musk tarafından şimdiye kadar bu konuda net bir açıklama yapılmadı.

Aracın nasıl görüneceği ve teknik detayları da henüz belli değilken, Elon Musk da bu konuda sadece gizemli bir tweet atmakla yetindi. Musk paylaşımında, Tesla Cyberpunk olarak adlandırdığı araçla ilgili bir ipucu görseli paylaştı.

Bu ipucu görselinden yola çıkan Tesla hayranları, sosyal medyada birbirinden farklı pikap tasarımları paylaşmaya başladı. Ancak tüm bu tasarımlar içerisinde en çok beğeniyi Türk tasarımcı Emre Hüsman’ın yaptığı tasarım aldı.

Hüsman’ın fütüristik Tesla pikap tasarımı, Musk’ın paylaştığı ipucu görselindeki aracın neye benzeyebileceğine dair fikir edinilmesini sağladı.

Tesla Elektrikli Pikap 2

Türk tasarımcı Emre Hüsman’ın tasarımına bakıldığında, aracın fütüristik bir yapıda olduğu görülüyor. Robotik bir havası da bulunan pikap, kaslı bir ön panel ve LED ışıklandırmalarla donatılmış. Aracın arka kısmında boydan boya devam eden LED stop farlar da oldukça hoş bir görünüm sağlamış.

Aracın gerçek tasarımının bu tasarıma benzeyip benzemeyeceği henüz bilinmese de Türk tasarımcının bu tasarımı büyük heyecan yarattı.

Çalınan Bir Tesla, Tesla’nın Mobil Uygulaması Sayesinde Bulundu! TEKNOLOJİ Çalınan Bir Tesla, Tesla’nın Mobil Uygulaması Sayesinde Bulundu!

Elon Musk Bazı Tesla Bayilerini Kapatıyor İNTERNET Elon Musk Bazı Tesla Bayilerini Kapatıyor

Tesla Otomotiv Endüstrisini Nasıl Değiştirdi? TEKNOLOJİ Tesla Otomotiv Endüstrisini Nasıl Değiştirdi?

ETİKETLER: tesla elon musk elektrikli otomobil elektrikli araç

YORUMLAR