Türk Tasarımcının iPhone 11 Konsepti Büyük İlgi Görüyor

Bir süredir devam eden sızıntılar sayesinde iPhone 11 konseptleri de karşımıza çıkmaya başladı. Fakat Hasan Kaymak tarafından yapılan son iPhone 11 konsept tasarımı hem sızıntılarla örtüşüyor hem de bir hayli şık gözüküyor.

Her zamanki gibi Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 11 hakkındaki en büyük iddia arka tarafında üç kamera kurulumuna sahip olması. Özellikle kare şekilde dizilmiş olan bu kameralar, iPhone konseptine biraz ters olmasına rağmen kullanıcıların beklediği yeni tasarımın parçasından biri olabilir.

iPhone 7'den bu yana çok fazla tasarım değişikliğine gitmeyen Apple'ın en büyük kozu çentik tarafında olmuştu. iPhone 11 modellerinde de çentik kullanması beklenen üreticinin aynı tasarımı üst üste üç yıl kullanması bazı sorunlara yol açmış durumda. Fakat Hasan Kaymak'ın yaptığı son konsept videosu birçok kullanıcı tarafından beğenilirken aynı zamanda farklı renk seçeneklerini de görmüş olduk.

Yine geniş bir çentiğe sahip olan iPhone 11 konsepti ekran boyutunda ise değişiklik yaratmıyor. Özellikle kırmızı rengiyle dikkat çeken iPhone 11'in bu renk ile tanıtılma ihtimali çok az görülüyor. Ayrıca tuş takımlarının ve arka kapak tasarımının eski modellere benzediğini ancak parlak kasanın şık gözüktüğünü atlamamak gerekiyor.

Peki ya siz bu iPhone 11 tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce iPhone 11'in bu tasarımı başarılı mı?