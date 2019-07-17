Türk Teknoloji Şirketine Estonya'dan Büyük Ayıp!

Freelance çalışanlar için fatura ve ödeme hizmeti sunan Estonya merkezli Türk girişimi Rimuut’un, Estonya'da ödeme ve muhasebe altyapısı hizmeti aldığı LeapIN tarafından "kendi veri ve bilgileri kullanılarak" kopyalandığı ortaya çıktı.

Öncelikle Rimuut’u daha önce duymayanlar için kısaca anlatalım. Bir İTÜ Çekirdek firması olan Rimuut, freelance çalışanların vergi ve sözleşme noktasındaki problemlerine etkili çözüm yolları sunuyor.

Bağımsız profesyonellerin müşterilerini şirket kurma yükü olmadan kolayca faturalandırmalarını ve güvenle ödeme almalarını sağlayan firma, Estonya E-Residency programı tarafından desteklenen ve ikili ticaret ve vergi düzenlemelerine uygun oluşturulmuş tamamen yasal bir platform.

Son dönemin en başarılı Türk startup’larından bir tanesi olan Rimuut, bu başarısının meyvesini ‘kopyalanarak’ aldı. Estonya merkezli şirketin, ülkede ödeme ve muhasebe altyapısı hizmeti aldığı LeapIN tarafından kendi veri ve bilgileri kullanılarak kopyalandığı belirlendi.

Rimuut kurucu ortağı Esen Bulut

Rimuut kurucu ortağı Esen Bulut, konuyla ilişkin kaleme aldığı blog yazısında, söz konusu durumu “2019’un teknoloji skandalı” olarak betimledi.

LeapIN firmasının bazı mazeretler sunarak, kendilerine verdikleri hizmeti sonlandırmak istediğini söyleyen Bulut, “15 Temmuz’da yeni ürünleri olan Xolo’yu tanıtacaklarını öğrendik. Rimuut'un birebir kopyası. LeapIN, bir yandan bize hizmet vermeye devam ederken, diğer yandan da Rimuut’un iş modelini arka planda kopyalıyordu” ifadelerini kullandı.

Bir müşteri ile bir servis sağlayıcı arasındaki ilişki gereği, LeapIN'in müşterisinin iş modelini kopyalamasının rekabet ve güven açısından büyük bir ihlal olduğunu belirten Bulut, aynı zamanda bu durumun, Estonya’nın E-Residency programının meşruiyeti ve hesap verilebilirliğine de gölge düşürdüğünü söyledi.

Bulut, konuya ilişkin E-Residency programının üst düzey yöneticilerini bilgilendirdiklerini ve LeapIN'in yaptığı fikri mülkiyet hırsızlığını ayrıntılı olarak anlattıklarını kaydetti.

LeapIN'in kendilerinden kopyalayarak geliştirdiği Xolo adlı hizmetine toplamda 7 milyon dolar yatırım yapan şirketlerle de bağlantıya geçtiklerini ifade eden Bulut, haklarını sonuna kadar savunacaklarını belirtti.

Rimuut kurucu ortağı Esen Bulut'un LinkedIn üzerinden kaleme aldığı blog yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.