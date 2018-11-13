Türk Telekom AKN'siz İnternet Hizmetini 1 Ocak'ta Başlatıyor!

AKN’siz internet uygulaması, Türkiye’de 1 Ocak’tan itibaren resmi olarak başlayacak. Türk Telekom ise 1 Ocak’tan önce Türkiye’nin dört bir yanındaki abonelerini sınırsız limitsiz internetle buluşturmaya hazırlanıyor.

Aralık ayından itibaren 'Evde İnternet' limitsiz paketlerini güncelleyeceğini belirten Türk Telekom, hem yeni hem de mevcut müşterilerine uygun fiyatlarla limitsiz paketlere geçiş imkanı sunacak.

Mevcut Türk Telekom Evde İnternet abonelerine, Aralık ayından itibaren çok uygun koşullarla şu anki AKN hızlarına göre daha yüksek hızda limitsiz ek paketlere geçme imkanı sunacaklarını söyleyen Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, bu fırsattan yararlanmak istemeyen abonelerin internet paketlerine de mevcut taahhüt süreleri boyunca 'Hediye GB' ve şu anki hızlarına göre daha yüksek hızda 'Limitsiz Ek Paket' gibi avantajlar tanımlayacaklarını ifade etti.

Mevcut Paketlerin de Hızı ve Kapasitesi Artacak

Yeni uygulamanın resmi olarak yürürlüğe girmesinden daha önce müşterilerine limitsiz paket seçenekleri sunmaya başlayacaklarını belirten Dursun, AKN’nin kalkmasından mevcut müşterilerin de olumlu etkileneceğini söyledi. Dursun ayrıca, "Limitsiz üst paketlere geçmek istemeyen mevcut abonelerimizi taahhütlerinin bitimini beklemeden, kendilerine ücretsiz olarak tanımlayacağımız 'Limitsiz Ek' paketleri ile internet erişimlerine devam edecekler. Ayrıca, aralık ayından itibaren 3 ay boyunca AKN paketli müşterilerimize, mevcut limitlerine ek olarak her ay 50 GB hediye edeceğiz. Müşterilerimizin kendi paket limitleri ile birlikte bu 50 GB'lık ek limiti de aşması durumunda ise kendilerine ücretsiz olarak tanımlayacağımız 'Limitsiz Ek' paketleri devreye girecek." diye konuştu.

Mevcut müşterilerin bu sayede, limit aşımından sonra bile hiçbir fiyat farkı ödemeden AKN uygulamasına göre daha hızlı bir şekilde internet kullanımını sürdüreceğini belirten Dursun, "Kısacası, tercihi ne olursa olsun, müşterilerimizin internet deneyimini iyileştirmiş ve onlara daha hızlı ve kapsamlı bir internet erişimi sağlamış olacağız. Yeni müşterilerimiz de limitsiz paketlerden dilediklerini seçebilecekler." dedi.