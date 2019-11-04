Türk Telekom'dan "Abonelikli Bağış Sistemi" Geliyor

Türk Telekom ile Türk Kızılay, Abonelikli Bağış Sistemi için yaptıkları iş birliği ile mobil operatörler arasında Türkiye’de bir ilke imza attı. Yeni iş birliğiyle Kızılay’a düzenli aralıklarla bağışta bulunmak isteyen Türk Telekom kullanıcıları tek bir SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilecek.

Türk Telekom, Türk Kızılay ile daha önce görülmemiş bir iş birliğine giderek Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. Türk Kızılay’a yapılan bağışların sürekliliğini desteklemek için kullanıcının cep telefonu üzerinden bağış yapabilmesini kolaylaştıran Abonelikli Bağış Sistemi’ni devreye koyuldu.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Kızılay Haftası’nda önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Kızılay aracılığıyla yapılan yardımların sürekliliğini ve etkisini artırmayı hedefliyoruz. Böylesi önemli bir Dernek ile manevi değeri bu kadar yüksek bir iş birliği içinde olmak büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay’a cep telefonu üzerinden yapılan bağışları belirli aralıklarda otomatik bir şekilde yineleyen bu sistemin sunduğu kolaylıklardan faydalanabilmek için kullanıcının yapması gereken sadece 3965 numarasına bir SMS göndermek. Bu sisteme tek bir SMS ile abone olan kullanıcı, abonelik süresi boyunca her ay düzenli bir şekilde 10 TL bağışta bulunabilecek. Ayrıca kullanıcı dilediği zaman abonelikten çıkabilecek.