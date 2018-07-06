Türk Telekom'dan Hisse Devrine Dair Önemli Açıklama

Türkiye’nin en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Türk Telekom hakkında dün itibarıyla ortaya çıkan devralma haberlerine dair resmi açıklama yapıldı. Türk Telekom, bankalar tarafından yapılan başvuruya dair kendilerine bildirim gelmediğini söyledi.

2005 yılında Lübnanlı Hariri ailesi ve Suudi Telekom’un ortaklığıyla kurulan Ojer Telekomünikasyon tarafından satın alınan Türk Telekom, oldukça düşük bir ücretle özelleştirildikten sonra beklenmedik atılımlarla karlılığını yükseltmişti. Buna rağmen son günlerde zarar ettiği söylenen şirket hakkında beklenmedik bir detay ortaya çıkmış ve Türkiye’nin önde gelen finans kuruluşlarından Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası’nın Ojer Telekomünikasyon'a ait Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini devralmak için Rekabet Kurumuna başvuruda bulundukları söylenmişti. İsmi geçen bankalar tarafından Ojer’e verilen 4,75 milyar dolar değerindeki krenin ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle Rekabet Kurumuna başvuru yapan bankalar, borç karşılığında şirketin yüzde 55 hissesini satın almak istediklerini belirtmişlerdi.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapan Türk Telekom, devralma işlemleri için kendilerini bildirim yapılmadığını söyledi. Şirket tarafından yapılan açıklama şöyle oldu: “Rekabet Kurumu'nun web sitesinde Ojer Telekomünikasyon'un şirketimiz Türk Telekomünikasyon'daki yüzde 55 oranındaki paylarının işlem özelinde kurulacak bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması işlemi için Rekabet Kurumu'na başvurulduğuna dair bir duyuru yayınlanmıştır. Söz konusu duyuru ile ilgili Şirketimiz Türk Telekomünikasyon'a herhangi bir bildirim yapılmamıştır. Bu konuda Şirketimize bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyu ivedilikle bilgilendirilecektir.”