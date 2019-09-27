Türk Telekom'dan Kesinti Hakkında Geç Gelen Özür

Türk Telekom, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.7'lik depremin ardından hizmet verememişti. Konu hakkında şirketten bir özür açıklaması geldi.

Yaşanan depremin ardından ülke genelinde operatörler hizmet veremedi. Deprem bölgesinde bulunan vatandaşlar yakınları ile iletişim kurmakta güçlük çekti. Kullanıcılar sosyal medya hesapları üzerinden telefonlarının çekmediği ile ilgili sürekli paylaşım yaptılar.

Türk Telekom'dan hizmet alan kullanıcılar gece geç saatlere kadar hizmet alamadı. Bazı kullanıcılar halen telefonlarının çekmediğini iddia etmekte. Konu hakkında Türk Telekom şu açıklamayı yaptı:

"Daha iyi hizmet vermek için teknoloji altyapımızı yenileme çalışmaları devam ederken, 26.09.2019 saat 14:00’de İstanbul’da 5.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Yaşanan deprem sonrasında sesli aramalardaki trafik yoğunluğu nedeniyle mobil iletişimde aksaklık yaşanmıştır. Teknoloji ekibimizin titiz çalışmaları sonucu abonelerimiz normal hizmetlerini almaya başladılar. Sorun sadece mobil iletişimi olumsuz etkilemiş olup sabit ses, geniş bant ve fiber altyapı hizmetlerimizde bir sorun oluşmamıştır. Yaşanan iletişim kesintisinden etkilenen tüm abonelerimizden tekrar özür dileriz. Süreç içerisinde gösterdiği hoşgörü ve sabırla bize destek veren tüm abonelerimize teşekkür ederiz."

Türk Telekom yaptığı açıklamada sadece özür diledi. Kullanıcılara herhangi bir hediye internet, dakika veya SMS paketi verilmedi. Umarız ki gerekli altyapı çalışmaları yapılır ve bir daha kesinti yaşanmaz.