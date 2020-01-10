Türk Telekom'dan Ücretsiz WiFi!

Türk Telekom, İstanbul Havalimanı’na gelen tüm kullanıcılar için ücretsiz internet hizmeti sunacak. Detaylar haberimizde.

İnternet servis sağlayıcısı Türk Telekom, küresel ölçekteki en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı’na dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerin, çalışanların ve tüm ziyaretçilerin faydalanabileceği, Türkiye’nin kapalı alandaki en büyük WiFi şebekesini kurdu. Türk Telekom abonesi olan olmayan herkesin yararlanabileceği WiFi hizmeti İstanbul Havalimanı’nın her köşesinde 1 saat ücretsiz olarak sunulacak. İGA WiFi şebekesi üzerinden bağlantı kuran kullanıcılar 1 saatlik ücretsiz internet erişiminin ardından dilerlerse ücretli pakete (tüm gün kullanım veya 2 saat kullanım paketi sunulacak) geçiş yapabilecek.

Türk Telekom internetin sorunsuzca kullanılabilmesi için havalimanında 7/24 teknik destek veren gezici bir ekip de oluşturdu. İstanbul Havalimanı içerisinde WiFi tişörtleriyle dolaşan destek ekip hem kiosk kullanımında hem de internet bağlantısında kullanıcılara destek verecek.

İstanbul Havalimanı’nın dünyanın en büyük havalimanlarından biri olduğunu söyleyen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcı Kıraç: “Kullanıcıların internete istediği yerde, istediği zamanda ve istediği cihazdan erişmesini sağlıyoruz. Günlük 200 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı’ndaki yolcuların ve tüm misafirlerin de WiFi internet hizmetinden faydalanmalarını amaçladık. Üstelik yolcular, uçuşları sırasında da uçak içindeki WiFi internet erişimlerine yine Türk Telekom sayesinde devam edebiliyorlar. WiFi noktalarımızı yeni işbirlikleri ve yeni prestij noktaları ile her geçen gün daha da zenginleştiriyoruz. İstanbul Havalimanı’nda tamamıyla fiber altyapıyla desteklenen en yüksek teknoloji sabit ve mobil haberleşme şebekemize bağlanan yolcular, kaliteli ve hızlı iletişim deneyimi yaşıyor” dedi.