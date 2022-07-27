Türk Telekom'dan Fiber Altyapı Açıklaması: İş Birliğine Hazırız

Türk Telekom, fiber altyapı çalışmalarına dair oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal tarafından yapılan açıklamada, mükerrer yatırıma karşı olduklarını ancak yeni yatırıma gidecek her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Türk Telekom Fiber Altyapı Konusunda İş Birliğine Hazır

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, fiber altyapı çalışmalarına dair çok önemli bir açıklama yaptı. AA'daki habere göre Önal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ortak altyapı şirketi için kim masaya ne koyacak? Henüz altyapı gitmemiş, yeni gidilecek bütün alanlara birlikte yatırım yapmayı hedef alan bir ortak altyapı oluşumuna her zaman evet dedik, şimdi de diyoruz. Mükerrer yatırıma karşıyız ama yeni yatırıma gidecek her türlü iş birliğine hazırız."

Türkiye’nin 81 ilini uçtan uca fiber ile donatan Türk Telekom, altyapıdaki fiberleşme oranını 2022 yılının birinci çeyreğinde yüzde 92 seviyesine ulaştırdı. Türk Telekom'un Türkiye'yi uçtan uca dijitalleştiren fiber güç olduklarını ifade eden Önal, birinci çeyrek sonuçlarına göre Türkiye'deki hanelerin yüzde 92'sinin sokağında fiber ile istisnasız var olduklarının altını çizdi.

Fiberin binaya kadar götürülmesi konusunda ise stratejik planları doğrultusunda yatırımlarını arttırarak sürdürdüklerini belirten Önal, fiberleşmede kat edilmesi gereken mesafenin çok büyük bir kısmını Türk Telekom'un tek başına almış durumda olduğunu söyledi.

Türk Telekom'un altyapısının Türkiye'nin altyapısı olduğunu söyleyen "Türkiye’de fiber demek, Türk Telekom demektir" şeklinde konuştu. Önal, Türkiye'nin ve sektörün gelişimi için kilit noktanın 5G ve ötesi yeni nesil teknolojileri destekleyecek altyapıyı inşa etmek olduğu belirtti ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Biz, kurmuş ve büyütmüş olduğumuz sabit internet altyapısı için attığımız her adımda bu sorumlulukla hareket ediyor, halkımızın internet erişimini sürekli geliştirerek daha da ileri taşıyoruz. Bugün, İstanbul’un tarih kokan semtlerini barındıran Tarihi Yarımada’nın tamamını fiberleştirdiğimizi duyurmanın mutluluğunu yaşıyorum."

2019 yılının sonunda 304 bin kilometre olan fiber ağlarını 2022 ilk çeyrek itibarıyla yüzde 22,3 büyüterek 372 bin kilometreye çıkardıklarını belirten Ümit Önal, "2019 sonunda 21,9 milyon olan fiber hane kapsamamızı, 2022 1. çeyrek itibarıyla Türkiye’nin yüzde 92’sini kapsayacak şekilde 30,6 milyona yükselttik" ifadelerine yer verdi.