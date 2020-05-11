Türk Telekom Güvenli E-posta Hizmeti Vermeye Başladı

Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte neredeyse tüm dünya evden çalışmaya başladı. Evden çalışmanın artması, internet kullanımında yaşanan yoğunluk ise siber saldırıları, internette var olan güvenlik açıklarını gündeme getirdi. Şirketlerin verilerinin uzaktan erişime açılmış olmasının güvenlik sorunlarına neden olduğu söylendi. Türk Telekom, bu dönemde, kurumsal e-posta hizmeti sunarak şirketlerin verilerinin Türk Telekom ağı içerisinde kalmasını sağlıyor.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yayınlanan 2019 verilerine göre, siber saldırılar 136.000’i geçti. Koronavirüs salgını döneminde internet kullanımının gerek şahsi gerekse kurumsal olarak kullanımının artmasıyla birlikte bu sayının çok daha yukarılara çıktığı söyleniyor. Türkiye’nin ilk güvenlik servis sağlayıcısı operatörü Türk Telekom, kurumsal e-posta hizmeti ile güvenlik açıklarını gidermeyi planlıyor.

Türk Telekom Kurumsal E-Posta Hizmeti, Verileri Şifreleyerek Koruyor

Kurumsal e-posta hizmetinde, kullanıcıların birbirlerine göndermiş olduğu e-postalar şifrelenerek korunuyor. Bunun yanı sıra e-posta hizmetinde antivirüs ve antispam filtreleme özellikleri de bulunuyor. Günlük olarak Türk Telekom veri tabanında yedeklenen e-postalar, Türkiye’nin yüksek güvenlik standartlarına sahip veri merkezinde depolanıyor.

Tek bir yönetici paneli üzerinden e-posta hesabı oluşturma, silme, e-posta yönlendirme, kurumsal imza ekleme gibi pek çok işleme izin veren Türk Telekom kurumsal e-posta hizmeti, webmail ara yüzünde bulunan aktarma aracı sayesinde e-postaları güvenli bir şekilde veri merkezine yönlendiriyor. Akıllı telefonlarla uyumlu olan Türk Telekom e-posta hizmeti ara yüzünde, takvim görüntüleme, görev yönetimi, içerik filtreleme, kural tanımlama gibi işlemler de gerçekleştirilebiliyor.

Standart ve esnek paket seçenekleri bulunan kurumsal e-posta hizmetinde, kullanıcı sayıları ve ihtiyaçlarına göre, standart pakette 1 GB ile 50 GB arasında kota seçeneği, esnek pakette ise 40 GB kota ve 25 e-posta hesabından başlayan seçenekler bulunuyor. Satın alınan toplam kota yönetici paneli üzerinden istenilen kullanıcıya istenilen oranda tanımlanabiliyor.