Türk Telekom ile Vestel Güçlerini Birleştiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Apple ürünlerine boykot açıklaması sonrası yerli teknoloji konusunda önemli gelişmeler yaşanmaya başladı. Türk Telekom ile Vestel yerli ürünlerin kullanımını teşvik etmek amacıyla güçlerini birleştiriyor.

İki büyük şirketin kurduğu ortaklık kapsamında, “Vestelcell” adında bir mobil iletişim markası geliştirilecek. Vestel, Türkiye’de bulunan bini aşkın mağazasında Venüs akıllı telefonlarının satışını, bu altyapı üzerinden gerçekleştirecek. Projenin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.

Türkiye ekonomisinin zor bir sınavdan geçtiğini belirten Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, şirket olarak gerekli adımları atmaya devam edeceklerini söyledi.

“Ülke ekonomisine katma değer yaratacak, milli kalkınmayı hızlandıracak yerli ürün ve projelerimizle devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz.” diyen Dursun, Vestel ile işbirliğin ilk adımı olarak karşılıklı iyi niyet anlaşması imzaladıklarını aktardı.

Yerli Ürün Kullanımı Artacak

Türk Telekom ile Vestel iş birliği kapsamında ilk etapta sunacakları Vestelcell hatların, yıl sonundan itibaren bini aşkın Vestel mağazasında Vestel Venus akıllı telefonlarıyla cazip teklif ve avantajlarla satışa sunulacağını belirten Dursun, “Türkiye'nin her biri alanında lider iki milli değeri Türk Telekom ve Vestel'in güçlerini birleştirmesinden doğacak sinerji ile ülke menfaatleri doğrultusunda yerli ürün ve teknolojilerin kullanımını arttırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler ise Vestel olarak sadece üretim yapmadıklarını, ülke ekonomisine de katkıda bulunduklarını söyledi. Türk Telekom ile yaptıkları iş birliğiyle tüketicilere yeni bir deneyim sunmayı hedeflediklerini belirten Güler, şöyle konuştu:

"2014'te üretmeye başladığımız Türkiye'nin ilk yerli akıllı telefonu Venus, bu açığın kapanmasında önemli rol oynuyor. Akıllı telefon üretim sürecimizde her zaman yüksek teknolojiyi erişilebilir fiyatlarla müşterilerimize sunmayı hedefledik. Venus, her geçen gün kendini geliştirerek dünyadaki rakiplerine kafa tutuyor. Ürettiğimiz teknolojinin yanı sıra Türk Telekom ile yaptığımız bu iş birliğiyle tüketicilerimize artık katma değerli hizmetler de sunacağız. Türk Telekom altyapısını kullanacağımız Vestelcell, Venus akıllı telefonların tamamlayıcısı olacak.”