Türk Telekom: İnternet Yavaş Değil, Kullanıcılar Yavaş İnterneti Tercih Ediyor

Geçtiğimiz haftalarda Speedtest tarafından açıklanan verilere göre Türkiye, 28.74 Mbps sabit internet hızı ile en hızlı sabit internete sahip ülkeler arasında yüz ikinci sırada konumlanıyor. Öte taraftan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, bu sorunu kullanıcılara bağlıyor.

'Türkiye'deki Kullanıcılar Düşük Hızları İstiyor'

Yeni Mesaj'a yaptığı açıklamalarda "Örneğin Almanya'da fiberleşme oranı yüzde 3.5, bizde ise yüzde 20. Polonya'da satılan tarifelerin yüzde 50'si 50 megabitin üstünde. Türkiye'de kullanıcılar düşük hızları tercih ediyor." ifadelerini kullanan Türk Telekom Genel Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Yusuf Kıraç, açıklamasının devamında "Bir de Avrupa'da hane başına 1.4 kişi, Türkiye'de ise 3.4 kişi düşüyor. Ciddi ortak kullanıcı var! Haliyle hız düşüyor. Dahası kapıda fiber var ancak apartmanların iç donanımı fiber internete uygun." ifadelerini kullandı.

Fiyat ve Altyapı Sorunları

Ülkemiz genelindeki sorunların temel olarak hem altyapıdan hem de fiyatlardan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu noktada internet servis sağlayıcılarının internet hızına bağlı olarak ciddi oranlarda fiyat farkı istemesi ya da gerekli altyapıları sunmaması, bu durumun en büyük sebepleri arasında yer alıyor.

Türkiye 102. Sırada

Kullanıcıların yaptığı testler doğrultusunda hesaplanan internet hızı sıralaması oldukça dikkat çekici görünüyor. Yapılan açıklamaya göre en hızlı sabit internet altyapısı 229.42 Mbps ile Singapur'da bulunuyor. En hızlı mobil internet altyapısı ise 145.03 Mbps ile Güney Kore'de yer alıyor.

Türkiye mobil internet hızında 36.79 Mbps ile 58. sırada yer alırken sabit internet hızında da 28.74 Mbps ile 102. sırada bulunuyor. Türkiye'nin sabit internet hızında geçen aya kıyas ile bir sıra düşüş yaşandığı aktarılırken, mobil internet hızında geçen aya kıyasla dört sıra düşüş yaşandığı belirtiliyor.

Speedtest tarafından derlenen bu verilerin tam sıralamasına göz atmak için hemen buradaki linke tıklayabilir, ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

Peki siz Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç tarafından yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz isteyerek mi düşük hızlı internet kullanıyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.