Türk Telekom İnternet Kesintisi Yapacak: İnternet Ne Zaman Kesilecek?

Türk Telekom planlı internet kesintisi yapacağını açıkladı. Planlı internet kesintisi hangi illerde olacak? Ne zaman internet kesilece? Türk Telekom'un açıklaması haberimizde.

İnternet Ne Zaman Kesilecek?

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir."

Yapılan açıklamaya göre internet altyapı çalışmaları için kesilecek.

İnternetin Kesileceği İller ve Saatleri

7-8 Ocak günlerinde altyapı çalışması kaynaklı internet kesintisi yaşayacak il ve ilçeler şu şekilde:

İstanbul, Ümraniye - 8 Ocak 00:01:00-8 Ocak 06:00:00

Bitlis, Mutki - 7 Ocak 15:00:00-7 Ocak 17:00:00

Hatay, Antakya - 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 05:00:00

Hatay, Hassa - 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 06:00:00

Antalya, Akseki - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 08:00:00

Adıyaman, Merkez - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00

İstanbul, Beykoz - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00

Trabzon, Ortahisar - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00

Yukarıdaki il ve ilçelerde ikamet ediyor iseniz internet hizmetinizde kesintiler yaşayabilirsiniz.

Türkiye'de İnternet Altyapısı Ne Durumda?

Türkiye'de internet altyapısını geliştirmek için çalışmalar devam ediyor. Kullanıcılar düşük internet hızlarından ve her yerde fiber internet altyapısı olmamasından şikayetçi. Türkiye'deki internet altyapısından hemen hemen hepimiz şikayet ediyoruz. 2021 yılında ADSL internet altyapısı ile 4 Mbps internet hızına sahip olan kullanıcılar bulunuyor. Ülkemizde Fiber internet için çalışmalar sürdürülüyor ancak fiber internet altyapısı henüz tam olarak yaygın değil. Umarım en kısa sürede daha yüksek internet hızlarına kavuşuruz.

İnternet hız testi denince akla ilk önce gelen ve dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Speedtest.net servisi internet hızı sıralamasını duyurdu. Dünya genelinde internet hızı nasıl? En hızlı internet hangi ülkede?

Türkiye mobil internet hızında 36.79 Mbps ile 58. sırada yer alırken sabit internet hızında da 28.74 Mbps ile 102. sırada bulunuyor. En hızlı sabit internet altyapısı 229.42 Mbps ile Singapur'da bulunuyor. En hızlı mobil internet altyapısı ise 145.03 Mbps ile Güney Kore'de yer alıyor.

Sizler internet hızınızdan memnun musunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!