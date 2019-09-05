Türk Telekom, Kullanıcıları Sosyal Medya Kesintisine Karşı Uyardı

Sosyal medyanın hayatımızda yoğun bir yere sahip olduğunu düşündüğümüzde, erişim kesintilerinin keyif kaçırıcı olduğunu söyleyebiliriz. Türk Telekom müşteri hizmetleri, bugün arayan müşterileri sosyal medya kesintilerine karşı uyardı.

Bugün içerisinde Türk Telekom müşteri hizmetlerini arayan bazı kullanıcılar, sosyal medyada yaşanabilecek kesintilere karşı bilgi veren bir uyarı ile karşılaştı. Twitter, Facebook ve Instagram gibi platformlarda yaşanabilecek bu kesinti, şu an için başlamamış olsa da kullanıcıları etkileyebilir.

Şu an için kesintiden etkilenen kimse görülmese de, kullanıcıların endişeli merakı sürmekte. Özellikle kesintinin ne zaman başlayabileceği, ne kadar sürebileceği gibi konulardan haberdar olmayan müşteriler, sosyal medya üzerinde tepkilerini dile getiriyor.

Türk Telekom tarafında konuyla ilgili bir açıklama bulunmuyor. Herhangi bir açıklama yapıldığı taktirde burayı güncelleyerek sizleri de haberdar edeceğiz.