Türk Telekom, Mobil Ağ Kesintisi Hakkında Açıklama Yaptı

Türk Telekom ülke genelinde yaşanan mobil ağ kesintisi hakkında Twitter üzerinden açıklama yaptı. Bugün öğlen saatlerinde başlayan kesintinin giderildiğini açıklayan Türk Telekom yetkilileri sorun hakkında ivedilikle aksiyon sağladıklarını belirtti.

Türk Telekom'un Mobil Ağ Şebekesi Çöktü

Birçok abone Türk Telekom'un mobil altyapısında sorunların yaşandığını, telefonlarının çekmediğini Twitter üzerinden paylaşmıştı. Türk Telekom yaptığı açıklama ile sorunun yaşandığını doğruladı. Türk Telekom Medya Merkezi tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında şu cümlelere yer verildi:

"Türk Telekom mobil müşterilerinin bugün şebekeye bağlanırken yaşadıkları aksaklığa ilişkin, kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Bugün saat 15.45 itibariyle Türk Telekom TTMobil altyapımızda teknik bir sorun yaşanmıştır. Türk Telekom tarafından aksaklığın tespit edilmesinin hemen ardından yedekli altyapımız sayesinde TTMobil trafiği ivedilikle coğrafi yedekli diğer farklı lokasyonlara aktarılmıştır. Şebeke sürekli izlenerek sınırlı sayıda müşterimizin etkilendiği teknik sıkıntı tamamen giderilmiştir."

pic.twitter.com/VczivRuwSy — Türk Telekom Medya Merkezi (@TTMedyaMerkezi) 31 Mayıs 2019

Türk Telekom'un yaşanan sıkıntıdan dolayı müşterilerine hediye internet yada dakika verip vermeyeceği gizliliğini korumakta. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizler yaşanan sıkıntıdan etkilendiniz mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!