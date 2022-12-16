Türk Telekom Müşterilerini World of Tanks'ta Dolu Dolu Hediyeler Bekliyor!

Türk Telekom’un oyunculara özel pek çok internet kampanyası ve oyunlarda sağladığı fırsatlarla ön plana çıkan markası GAMEON, şimdi de Wargaming iş birliğiyle World of Tanks kampanyasını oyunculara sunuyor. Türk Telekom evde internet müşterilerinin yararlanabileceği bu yeni kampanya sayesinde yeni oyunculara premium üyeliğin yanı sıra, mevcut oyunculara ise birbirinden özel oyun içi avantajlar sağlanıyor.

Türkiye'deki oyuncuların oyun deneyimini güçlendiren marka Türk Telekom GAMEON, popüler oyunlarla yaptığı iş birlikleriyle oyunculara birbirinden özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Türk Telekom GAMEON'un yeni kampanyası ise gerek Türkiye'de gerekse Dünya'da milyonlarca oyuncunun oynadığı World of Tanks oyununu kapsıyor.

"Davet" kodunu kullanan yeni oyunculara 7 günlük premium üyelik ve 550.000 kredinin yanı sıra M22 Locust hediye ediliyor. "Bonus" kodundan yararlanan World of Tanks oyuncuları ise 7 günlük premium üyelik ve 8. seviye Somua SM tankını 7 gün boyunca ücretsiz kiralama hakkı kazanıyor.

World of Tanks Kampanyasına Kimler Katılabilir?

Ayrıca World of Tanks oyuncuları, 2 kere 1 saatlik %200 mürettebat DP’si ve serbest DP kazanırken, 2 kere 1’er saatlik savaş DP’si ve %50 kredi kazanımına da sahip olacak. Kampanya kapsamında verilen "Bonus" kodu ile premium sarf malzemelerinden de yararlanabilen World of Tanks oyuncuları, 3’er adet büyük tamir çantası, 1 büyük ilk yardım çantası ve otomatik yangın söndürücüyü envanterlerine katabiliyor. Oyuncular ayrıca aynı kod ile 6 adet Türk Bayrağı amblemine de sahip olabilecek.

Kampanyaya 24 Mbps ve üzeri hızda Türk Telekom evde internet müşterisi olan World of Tanks oyuncuları katılabilirken, 3 aylık kampanya süresince "Bonus" kodundan her ay bir defa yararlanılabilecek. "Davet" kodu ise tüm Türk Telekom evde internet müşterileri tarafından kampanya süresince yalnızca bir kez kullanılabilecek.

World of Tanks oyuncuları, "Davet" ve "Bonus" kodlarını TC kimlik numarası ile beraber 6262'ye SMS göndererek kampanyadan yararlanabilecek. Kampanya hakkındaki tüm detaylara ulaşmak için https://gameon.com.tr/ adresine, kod aktivasyonu ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için https://worldoftanks.eu/tr/content/guide/general/bonus-and-invite-codes/ adresine göz atabilirsiniz.