Türk Telekom, Müşterilerine Bedava İnternet Dağıtıyor!

Türk Telekom’un “Yılların Hediyesi Kampanyası” dahilinde sunduğu fırsatla birlikte, Türk Telekom hattınızı kullandığınız yılların tam 3 katı kadar internet paketi kazanabilirsiniz. Detaylar haberimizde.

Türk Telekom’un faturalı ve faturasız bireysel mobil müşterilerine özel sunulan Yılların Hediyesi Kampanyası, abone olduğunuz yılların 3 katına kadar ücretsiz internet paketi kazanma şansı sunuyor. 4.5G uyumlu telefon ve SIM kartına sahip olan müşterilerin faydalanabileceği kampanyada, 3 ay boyunca toplamda 30 GB’a kadar internet paketi kazanabiliyorsunuz. Türk Telekom Online İşlemler uygulamasından ya da SMS yoluyla katılabileceğiniz kampanyadan sadece 1 kez faydalanabiliyorsunuz.

Ücretsiz internet paketi kampanyasından en az 90 günlük aboneler yararlanabilirken, 90 gün - 1 yıl arasındaki aboneler her ay 1 GB ve toplamda 3 GB internet paketi kazanabiliyorlar. 9 yıldan fazla abone olanlar ise ayda 10 GB olmak üzere toplamda 30 GB internet paketine sahip olabiliyorlar. Kampanyadan yararlanmak için YILLAR yazıp 5555’e SMS göndermeniz yeterli oluyor. Katılım şartlarını sağlıyorsanız dakikalar içerisinde internet paketiniz hesabınıza tanımlanacaktır. Kampanyayı iptal etmek için de IPTAL YILLAR yazıp 5555’e SMS gönderebilirsiniz.