Türk Telekom Toplam Abone Sayısı ve Toplam Geliri Açıklandı

Türk Telekom abone sayısı hakkında resmi açıklama yaptı. Türk Telekom, 2020’yi yüzde 20 gelir artışı ve son 12 yılın en yüksek büyüme performansı ile kapattı.

Türk Telekom toplam geliri ve abone sayısı ile ilgili detayları bir araya getirdik.

Türk Telekom tarafından açıklanan büyüme rakamları şu şekilde:

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal büyüme rakamları ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Büyük kısmı pandemi etkisinde ve olağanüstü koşullar altında geçen 2020’de de pusulamız, insana değer vermek ve onları değerli hissettirmek oldu. Bu yaklaşımımız ve yüksek teknoloji alanındaki birikimimiz, ‘kesintisiz iletişim’ anlayışımız ve fiber dönüşüm yatırımlarımız sayesinde bu yılı da başarıyla geride bıraktık. 2020’de 2,6 milyon yeni aboneyle en yüksek yıllık abone artışımıza ulaştık. 50 milyon abone sayısını aşan Türkiye’nin ilk ve tek telekom operatörü olduk. Ülkenin her bir köşesine erişen 331 bin kilometrelik fiber ağımız sayesinde ‘fiber hane kapsamamızı’ 26,8 milyona çıkardık. Türkiye’nin internet erişiminin son 4 yılda 22 puandan fazla artmasında Türk Telekom olarak payımız büyük.

Türkiye’nin dijital dönüşümünde liderliğimizi sürdürürken 5G teknolojilerine ve 5G’nin yapıtaşı fibere yatırımlarımızla, bu alandaki lider pozisyonumuzla 5G’ye hazırız. Bu yolculukta Türkiye’yi öncü yapmaya kararlıyız. Türkiye’nin verisini koruyarak ulusal güvenliğimizi sağlıyor, 5G, yapay zekâ, IoT ve yeni nesil şehirler gibi üstün teknolojilerle ülkemizin yarınlarını şekillendiriyoruz.