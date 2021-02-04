Türk Telekom Toplam Abone Sayısı ve Toplam Geliri Açıklandı

Türk Telekom abone sayısı hakkında resmi açıklama yaptı. Türk Telekom, 2020’yi yüzde 20 gelir artışı ve son 12 yılın en yüksek büyüme performansı ile kapattı.
Türk Telekom toplam geliri ve abone sayısı ile ilgili detayları bir araya getirdik.
Türk Telekom Abone Sayısı ve Toplam Geliri
Türk Telekom tarafından açıklanan büyüme rakamları şu şekilde:
- 2020 yılında toplam 28,3 milyar TL gelir elde eden şirket, yüzde 20’lik artış ile 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek gelir büyümesini gerçekleştirdi.
- Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 13,2 milyar TL’ye ulaşan Türk Telekom, FAVÖK marjını ise yüzde 46,8 olarak açıkladı.
- Son 12 yılın en yüksek seviyesi olan 3,2 milyar TL net kâr elde ederken şirketin yatırım harcamaları da geçen yıla göre yüzde 36 artışla 6,7 milyar TL’ye yükseldi.
- 2020’de 2,6 milyon net abone kazanan Türk Telekom’un toplam abone sayısı 50,4 milyona ulaştı.
- Sabit genişbant internet aboneleri, halka arzdan bu yana en yüksek yıllık net abone artışı olan yüzde 18 artışla toplam 13,4 milyona yükseldi.
- Fiyatlama, yeni abone kazanımları ve üst pakete geçişlerle desteklenen sabit genişbant ARPU 2020’de, yıllık bazda yüzde 14,2 yükselirken fiber abone sayısı, yıllık yüzde 47’nin üzerinde güçlü artış ile 6,2 milyonu aştı.
- Mobilde faturalı abone tabanı yıl içindeki 1,1 milyon net abone kazanımı ile genişlemeyi sürdürdü.
- LTE abonelerinin aylık ortalama data kullanımı bir önceki yıla göre yüzde 4,7 yükselişle 9,0GB oldu.
- Sabit seste, yeni 631 bin net abone ile 2008 yılındaki halka arzdan bu yana en yüksek yıllık net abone artışı kaydedildi.
Türk Telekom CEO'sundan Büyüme Açıklaması
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal büyüme rakamları ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
Büyük kısmı pandemi etkisinde ve olağanüstü koşullar altında geçen 2020’de de pusulamız, insana değer vermek ve onları değerli hissettirmek oldu. Bu yaklaşımımız ve yüksek teknoloji alanındaki birikimimiz, ‘kesintisiz iletişim’ anlayışımız ve fiber dönüşüm yatırımlarımız sayesinde bu yılı da başarıyla geride bıraktık. 2020’de 2,6 milyon yeni aboneyle en yüksek yıllık abone artışımıza ulaştık. 50 milyon abone sayısını aşan Türkiye’nin ilk ve tek telekom operatörü olduk. Ülkenin her bir köşesine erişen 331 bin kilometrelik fiber ağımız sayesinde ‘fiber hane kapsamamızı’ 26,8 milyona çıkardık. Türkiye’nin internet erişiminin son 4 yılda 22 puandan fazla artmasında Türk Telekom olarak payımız büyük.
Türkiye’nin dijital dönüşümünde liderliğimizi sürdürürken 5G teknolojilerine ve 5G’nin yapıtaşı fibere yatırımlarımızla, bu alandaki lider pozisyonumuzla 5G’ye hazırız. Bu yolculukta Türkiye’yi öncü yapmaya kararlıyız. Türkiye’nin verisini koruyarak ulusal güvenliğimizi sağlıyor, 5G, yapay zekâ, IoT ve yeni nesil şehirler gibi üstün teknolojilerle ülkemizin yarınlarını şekillendiriyoruz.
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