Türk Telekom, Türkiye'nin Veri Kullanımını Açıkladı

Türkiye'nin veri kullanımı ne kadar? Türk Telekom’un sabit internet abonelerinin 2020 yılı abone başı aylık ortalama data kullanımı, bir önceki yıla göre yüzde 44 artış gösterdi. İşte Türkiye'nin veri kullanımı hakkında Türk Telekom'dan gelen açıklama.

Türkiye'nin Veri Kullanımı Ortalaması Duyuruldu

Türk Telekom abonelerinin 2019 yılı için Türkiye genelinde abone başı aylık ortalama data kullanımı 129,63 GB iken, 2020 yılında bu değer yüzde 44 artışla 186,57 GB’a ulaştı. Türkiye genelinde Türk Telekom kullanıcılarının aylık ortalama upload hacmi ise abone başına 9,29 GB’dan yüzde 55 artışla 14,38 GB’a yükseldi.

Türkiye’nin abone başı data kullanımı haritasına bakıldığında özellikle İstanbul, Malatya, Manisa, Muğla ve Adıyaman illerindeki artış dikkat çekti.

Bu kapsamda geçen yıla oranla; yüzde 49 ile İstanbul, Manisa, Muğla ve Malatya, yüzde 48 ile Adıyaman abone başı aylık ortalama data kullanımının en çok yükseldiği ilk beş il oldu. Abone başına aylık ortalama en çok data tüketimi olan il ise 257,44 GB ile Şırnak olarak kayıtlara geçti. Şırnak 257,44 GB ile dikkatleri üzerine çeken il oldu.

Abone başı ortalama datanın en çok artış gösterdiği iller:

İstanbul (%49)

Malatya (%49)

Manisa (%49)

Muğla (%49)

Adıyaman (%48)

Türkiye'de en hızlı internet hangi markada? En hızlı interneti veren marka hakkında bilgi almak istiyorsanız hemen aşağıda yer alan haberimizi okumayı unutmayın.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl özellikle evden çalışma ve uzaktan eğitim gibi ihtiyaçlar, Türkiye’nin data kullanımını ciddi oranda arttırdı. Dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar ve güçlü altyapımızla, abonelerimizden gelen yoğun data kullanım talebini başarılı bir şekilde karşıladık. Türkiye’nin lider telekomünikasyon şirketi olmanın verdiği sorumluluk ile her koşulda ülkemizin iletişim ihtiyaçlarını en hızlı ve kesintisiz şekilde karşılamaya devam edeceğiz."

Sizler Türkiye'nin veri kullanımı ortalaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Ayda kaç GB internet tüketimi yapmaktasınız? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!