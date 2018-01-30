Türk Telekom'un Yerli Klavyesi Tambu'yu İndirene Mercedes A 180

Türkiye’nin en büyük mobil teknoloji şirketlerinden biri olan Türk Telekom, yerli dijital klavye uygulaması Tambu'yu indiren bir şanslı kişiye, yapacağı çekilişle Mercedes A 180 verecek.

Türk Telekom'un geçtiğimiz yıl tanıttığı ve kısa zaman büyük bir ilgi gören klavye uygulaması Tambu, bir kişiyi Mercedes A 180 sahibi yapacak.

İnce belli bardaktaki çaydan, nazar boncuğuna kadar kültürümüze ait pek çok çıkartmanın yanı sıra, terlik atan anne gibi günlük hayatımızı yansıtan hareketli çıkartmaların yer aldığı Tambu, Türk Telekom tarafından yerli teknoloji geliştirme vizyonundan hareketle kullanıma sunulmuştu.

Türk Telekom’dan Mercedes A 180 kazanmak için yapmanız gereken tek şey, 15 Nisan 2018 tarihine kadar Android veya iOS uygulama mağazalarından Tambu’yu ücretsiz indirerek kullanmak.

Bol Fenomenli Tambu Reklamı

Türk Telekom, geçtiğimiz gün aralarında Halil Söyletmez ve Aykut Elmas gibi ünlü sosyal medya fenomenleriyle birlikte klavye uygulaması Tambu'ya özel bir reklam filmi çekmişti. Bu reklam filmini hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

Video: