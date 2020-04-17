Türk Telekom, Upload Hızını Arttırma Kararı Aldı (16 Nisan 2020)

Turk Telekom upload hızından şikayetçi olan kullanıcılar için güzel haber! Türk Telekom, upload hızlarını arttırdı. Turk Telekom upload sorunu kısa süreliğine de olsa çözüldü. Detaylar haberimizde.

Türk Telekom Upload Hızları 2 Katına Çıkardı!

Turkcell Superonline’dan sonra Türk Telekom da upload hızını artırdı. 16 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Türk Telekom, upload hızlarını arttırdığına ilişkin açıklamayı çeşitli platformlardan yaptı. Türkiye’nin lider internet servis sağlayıcı, yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını nedeniyle evden çalışma ve uzaktan eğitim sürecinin devam ettiği dönemde kullanıcılarına daha iyi deneyim sunmak için tüm abonelerin upload hızını iki katına çıkardı. Fiber ve VDSL abonelerinin veri yükleme (upload) hızlarını hiçbir ek ücret istemeden iki katına çıkarmaya başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışma ve uzaktan eğitim sürecinin devam ettiği bu dönemde, sizlere daha iyi hizmet sunmak için fiber ve VDSL abonelerimizin upload hızını 1 Hazirana kadar geçerli olacak şekilde 2 katına çıkartmaya başladık. https://t.co/PHfQUTbgiL — Türk Telekom #EvdenDeGüzel (@TurkTelekom) April 16, 2020

Türk Telekom Yüksek Upload Hızları İçin Tarih Verdi!

Ancak yüksek upload hızları 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla son bulacak, kullanıcılar eski upload hızlarına geri dönecek. Türk Telekom yüksek upload hızlarına alışan kullanıcıların nasıl tepki vereceği merak konusu.

Türk Telekom Fiber İnternette Ne Durumda?

Türk Telekom, Türkiye’deki fiber altyapının yüzde 80’ini oluşturmuş durumda. Sadece 2019’da 3.2 milyon yeni haneye fibere erişimi sağlanmış. Son 10 yılda 10 katına çıkardığı güçlü fiber altyapısıyla kullanıcılarının internet deneyimine katkı sunan Türk Telekom, Tivibu, Muud, Playstore, Vitamin, Raunt gibi pek çok dijital servis ile kullanıcılarına hizmet veriyor.