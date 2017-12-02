Türk Telekom ve Vestel'den Venus Anlaşması

Çeşitli Çinli üreticilerle ortaklaşa çalışıp kendi adına akıllı telefon ürettiren Türk Telekom, en sonunda yerli marka olan Vestel ile anlaşma sağladı. Türk Telekom Venus V5 isminde olan cihaz tamamen Vestel'in fabrikasında üretildi.

Yalnızca Türk Telekom bayilerinden alınabilecek olan cihaz, şirketin cep telefonu paketleriyle beraber de satışa sunulacak. Orta seviye bir cihaz olan Venus V5, 2.5d kavisli 5 inç HD ekrana sahip. Qualcomm yonga setinden gücünü alan cihaz, 3GB RAM ve 16GB-32GB dahili hafızayla sunuluyor. 3050 mAh’lik bataryaya ek olarak 13MP ve 5MP çözünürlükte kamerayla gelen Venus V5, metal arka kapağa sahip.

Sadece 999 TL fiyat etiketiyle de dikkat çekmeyi başaran cihaz, “Fırsat Bu Fırsat” paketiyle peşin fiyatına 12 ay taksit avantajıyla birlikte kullanıcılara satılacak. Ayrıca Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan açıklamasında, “Türkiye’nin akıllısı Venus’ü her geçen gün geliştirmeye ve yeni iş birlikleriyle müşterilerle buluşturmaya devam ediyoruz. Türk Telekom için Vestel City’de ürettiğimiz Venus V5, segmentinin iddialı telefonlarından. Türk Telekom ile yaptığımız bu güzel iş birliği ile tüketicilerimiz Venus V5’e Türk Telekom avantajlarıyla sahip olacaklar” dedi.

Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal ise cihaz hakkında şunları ifade etti: “Yüksek performansıyla öne çıkan Türk Telekom Venus V5’te, Türk Telekom olarak geliştirdiğimiz Türkçeye özel akıllı klavyemiz TAMBU uygulaması, Türkiye’nin yeni müzik platformu Muud, sesli veya görüntülü görüşme sağlayan Wirofon ve Tivibu uygulamalarımız da yer alıyor. Venus V5’i uygun fiyatının yanında peşin fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla müşterilerimize sunuyoruz."