Türk Telekom Yaşanan Siber Saldırı Hakkında Açıklama Yaptı

Türk Telekom, 27 Ekim 2019 Pazar günü yaşanan siber saldırı ile ilgili resmi açıklama yaptı. Hatırlarsınız ki yaşanan siber saldırıdan dolayı Garanti BBVA Bankası'na ait internet sitelerine ve mobil uygulamalarına erişim sağlanamamıştı.

Vatandaşlar siber saldırı yüzünden bankacılık işlemlerini yapamamıştı. Kasalarda ödeme yapmaya çalışan kullanıcılar sistem hatası ile karşılaşmıştı.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, konu hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Yusuf Kıraç siber saldırı hakkında şunları söyledi:

"Dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği siber saldırılardan birini biz de ülkemizdeki bazı kuruluşlara yönelik olarak yaşamak durumunda kaldık. Saldırı, Türkiye’nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur.

Ülkemizin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir. Diğer operatör ve servis sağlayıcılarını da etkilemiş olan saldırıya karşı bu kuruluşlar da bildiğimiz kadarıyla gereken çalışmaları yürütmektedirler.

Benzer durumlar her zaman olabilir. Önemli olan buna karşı hazırlıklı olmaktır. Türk Telekom’un her türden saldırıya karşı savunma sistemi sağlamdır. Vatandaşlarımızın iletişim teknolojilerinden huzur içinde yararlanması birinci önceliğimizdir."