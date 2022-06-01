Türk Telekom'un Yeni Zamlı İnternet Fiyatları Belli Oldu

Geçtiğimiz aylarda açıklanan internet fiyatlarına yansıyacak zamların kısa süre içerisinde gelen erteleme kararıyla 1 Haziran tarihine ertelendiği açıklanmıştı. Beklenen oldu ve 1 Haziran itibari ile yeni zamlı tarifeler kullanıcılara sunulmaya başlandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Mart ayında port ve toptan hat kiralama ücretlerindeki artışı onaylaması sonrası alınan zam kararı tepkiler sonrası 1 Haziran'a ertelenmişti ve Türk Telekom 1 Haziran itibari ile yeni zamlı tarifelerini satışa sunmaya başladı.

Doğrudan internet sitesi üzerinden tarife ücretlerini paylaşan Türk Telekom, artık alınabilecek en düşük 16 Mbps hız için 105₺​ yerine 129₺'lik bir ücret talep ediyor. En yüksek paket olan 100 Mbps için ise 165₺ olan ücret 194₺'ye yükselmiş durumda.

Eğer şu anda mevcut bir Türk Telekom abonesiyseniz bu zamlardan etkilenmeyeceksiniz ancak taahütünüz sona erdikten sonraki dönem mevcut olan paket fiyatları sonraki taahütünüzle birlikte faturanıza yansımaya başlayacak. Tüm mevcut paketlere ve zamlı tarife fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1 Haziran Tarihinden İtibaren Geçerli Zamlı Türk Telekom İnternet Fiyatları

Tarife Hızı Eski Fiyat Zamlı Fiyat 16 Mbps 105₺ 129₺ 24 Mbps 119₺ 139₺ 35 Mbps 134₺ 154₺ 50 Mbps 149₺ 169₺ 100 Mbps 165₺ 194₺

Peki ya siz bu zamlı tarife fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.