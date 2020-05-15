Türk Tipi Covid-19 Tedavisi Dünya Sağlık Örgütü ile Paylaşılacak

Son zamanlarda düşüş eğilimi gösteren yeni tip koronavirüs ile ilgili ön gözlemler ülkemizdeki ölüm oranlarının diğer ülkelere kıyasla daha düşük seviyelerde yer aldığını işaret ediyor. Bunun ardında pek çok farklı kriter bulunuyor olsa da bu noktada tedavinin de oldukça önemli bir yeri bulunmakta. Türk tipi Covid-19 tedavisi ile ilgili detaylar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılacak.

Türk Tipi Covid-19 Tedavisi Nedir?

Ülkemizde uygulanan tedavi yöntemleri temel olarak diğer ülkelerle bazı farklılıklar içeriyor. Bu yöntemler arasında uygulanan ve sonuçları başarılı olan bazı yöntemler Bilimsel Araştırmalar Komisyonu tarafından bir rehber haline getirilecek ve bu rehber, diğer ülkelerle de paylaşılacak.

Bu noktada öne çıkan en önemli farklılıklardan birisi ilaçların hastalığın erken evresinde verilmesi oldu. Çin gibi bazı diğer ülkeler öncelikle solunum cihazı sonrasında ise ilaç tedavisi uygularken, ülkemizde öncelikle ilaç tedavisi ve ilerleyen durumlarda solunum cihazı desteği uygulandı.

Bunlara ek olarak hastalığın damarlarda pıhtılaşma gibi sorunlara yol açması nedeniyle hastalara kan sulandırıcı verildi ve hastaların farklı bir şekilde yatırılması tercih edildi. Bu önlemler de diğer ülkelere nazaran farklı bir yapıya sahip olması ile öne çıkıyor.

"Bakanlığımız, fedakarca uğraş veren sağlık personelimizin emeklerinin dokümante edilmesi, ülke tecrübelerimizin geleceğe miras bırakılacak şekilde belgelenmesi ve bu tecrübelerimizin dünya ile akademik platformda paylaşılmasına önem veriyor. Salgın sürecinde sağlık altyapısının ve dijital hasta kaydının avantajını yaşamış bir ülke olarak Türkiye'nin elde ettiği verilerde tüm insanlığın yararlanabileceği yönler olduğuna inanıyoruz."

Peki siz bu adım hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizde başarılı bir tedavi politikası izleniyor mu? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.