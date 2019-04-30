Türk Üniversiteleri Dünya Markası Olmayı Başardı

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından dünya bilim alanı sıralamalarında Türk üniversitelerinin durumunu gösteren rapor yayımlandı. Rapora göre İstanbul, ODTÜ, Bilkent, İTÜ ve Boğaziçi'nin aralarında bulunduğu Türk üniversiteleri kimya, inşaat, elektrik-elektronik mühendisliği, biyolojik bilimler gibi alanlarda dünyadaki üniversiteler arasında marka olmayı başardı.

Raporda, üniversitelerin hangi sıralama kurumunun hangi alan sıralamasına girebildiği ve dünyada kaçıncı oldukları aktarıldı. Üniversitelerin en güçlü oldukları ve gelişmeye açık olan alanlarını görebilmeleri için raporda alan sıralaması yapan tüm sıralama kurumlarına yer verildi. Buna göre, 8 sıralama kurumunun tümünde alan sıralamalarına ODTÜ ve İTÜ ile Bilkent, Hacettepe ve İstanbul üniversiteleri girdi.

Bu 5 üniversiteden; ODTÜ 89 alanda, İTÜ 70 alanda, Bilkent 51 alanda, Hacettepe 49 alanda, İstanbul 47 alanda yer alarak en fazla bilim alanına girebilen üniversiteler oldu. Diğer üniversiteler arasında en az 11 alan sıralamasına giren üniversitelerden Boğaziçi 46, Gazi 39, Koç 38, Ege 33, Ankara 29, Yıldız Teknik 26, Atatürk 18, Erciyes 16, KTÜ, Sabancı ve Dokuz Eylül 13'er, Selçuk Üniversitesi ise 11 alanda dünya alan sıralamalarında yer aldı.

İlk 100'e Giren Türk Üniversiteleri

Dünya alan sıralamalarında ilk 100'e girebilen 8 üniversite, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi oldu. İTÜ, Deniz ve Okyanus Mühendisliği, Mineral ve Maden Mühendisliği ile mimarlık alanlarında ilk 100'e girdi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Deniz ve Okyanus Mühendisliği alanında 40'ncı sırada, Boğaziçi Üniversitesi ise fizik alanında 66. sırada yer aldı.

URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, yaptığı açıklamasında "bu tür teşvikler sayesinde, 2000'den önce kurulan üniversitelerimizin daha fazla alan sıralamasına girmesi ve üst sıralara yükselmesi kısa sürede gerçekleşebilir." dedi. Akbulut ayrıca Türk üniversitelerinin bir bölümünün en az 4 bilim sıralamasında yer almasının o bölümün artık bir dünya markası haline geldiğine işaret ederek, bu markaları yaratan üniversitelerin listelerde açık bir şekilde görüldüğünü sözlerine ekledi.

Sizler türk üniversitelerinin bu başarısı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!