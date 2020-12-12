Türk Yazılımcılardan Video Konferans Uygulaması!

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yapay Zeka Bilişim Teknolojileri Topluluğu (YAZTEM), video konferans uygulaması geliştirdi. Arsimeet olarak isimlendirilen uygulama, sahip olduğu özellikler ile ön plana çıkıyor. Yeni nesil video konferans sistemi olarak nitelendirilen platform ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Video Konferas Uygulaması Arsimeet Özellikleri

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile eğitim ve öğretim faaliyetleri uzaktan olarak devam ediyor. Üniversitelerde derslerin video konferans hizmetleri üzerinden yapıldığı bu salgın döneminde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yapay Zeka Bilişim Teknolojileri Topluluğu (YAZTEM), video konferans uygulaması geliştirdi.

Yeni nesil video konferans sistemi olarak nitelendirilen Arsimeet’in test süreci başladı. Test sürecinde YAZTAM ile üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı arasında Arsimeet üzerinden bir video konferans düzenlendi. Topluluğun kurucu başkanı ve proje yöneticisi olan Burak Yıldız, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni nesil video konferans sisteminin bir alternatif değil başlı başına büyük bir sistem olabileceğini belirten Yıldız, yaptığı açıklamada, işletmeler, okullar, devlet kurumları ve kişisel kullanıcılar için oldukça performanslı çalışan video konferans sisteminin çok kısa sürede faaliyete geçeceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre video konferans platformu, çok yakında kullanıcıların kullanımına açılacak.

Video konferans hizmeti Arsimeet üzerinden sınırsız toplantı oluşturabilirsiniz. Katılımcı sayısında ve toplantı süresinde herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Ekran paylaşımı özelliğine sahip olan Arsimeet’te uçtan uca şifreleme desteği bulunuyor. 4K çözünürlük desteğine sahip olan platformda oylama ve karar alma işlemler, aylık toplantı istatistiği de yer alıyor. 24 farklı dil desteğine sahip olan video konferans hizmeti, toplantı kaydetme imkanı sunuyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yapay Zeka Bilişim Teknolojileri Topluluğu tarafından geliştirilen video konferans platformunun mobil uygulaması da çıkacak. Yeni nesil video konferans sistemini bilgisayarda kullanmak için ek uygulama indirmeye gerek kalmayacak. Hizmet web tarayıcısı üzerinden kullanılabilecek. Merak içerisinde beklenen platformun çok yakında çıkışını gerçekleştirmesi bekleniyor.

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