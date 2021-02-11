Türk Yapımı Erzurum, Çıktı: Sınırlı Süreliğine İndirimli!

Uzun zamandır geliştirilme aşamasında olan Türk yapımı Erzurum, çıktı. Eğer hayatta kalma türü için iyi bir alternatif arıyorsanız, bu oyunu kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Şu anda Steam üzerinde satışta olan Erzurum, 17 Şubat 2021 Çarşamba günü sona erecek olan % 17 oranında bir indirim fırsatı ile 21.25 TL’ye sahip olabilirsiniz.

Türk Yapımı Erzurum, Nasıl Bir Oyun?

Oyun, adını veren Erzurum şehrinde geçiyor ve Taylan isimli bir karakteri yönetiyoruz. Karakterimiz şehrin ıssız bölgelerine doğru hem de Kış mevsiminin ortasında yürümeye kalkışıyor. Ne var ki bir göktaşının düşmesinden etkilenen bölgeye girmekte olduğundan habersiz olan Taylan, haliyle başına geleceklerden de habersizdir.

Tercihen birinci veya üçüncü kişi bakış açısından oynayabildiğiniz Erzurum, dokuz kilometrekarelik bir alanda, insanı iliklerine kadar üşüten bir havada geçen ve vahşi doğaya ek olarak temel ihtiyaçlara karşı da mücadele etmeye dayalı olarak karşımıza çıkıyor. Otuzdan fazla keşfedilebilir bölgenin sizi beklediği oyunda, dinamik hava koşulları altında hayatta kalabilmek için ısınabileceğiniz ateş yakmak, uyuyabilmek için bir yatak ve açlığınızı giderebilmek için de yiyecek bulmak durumundasınız. Tabii ki tehlikelere karşı kendinizi tabanca ve tüfek gibi silahlar ile savunmanız ve yaralandığınızda da kendinizi iyileştirebilmeniz de gerekiyor. Bunlar için de keşif yaparak cephane, yakıt, giysi, tıbbi ürün, araç-gereç ve üretim malzemeleri toplamak durumunda olacaksınız.

Her hayatta kalma oyunu tarafından sunulduğu gibi bu oyunda da üretim yapabilmek mümkün oluyor. Sizlere sunulan haritada keşif yaparak topladığınız malzemeler ile basit, gelişmiş veya elektronik aletler ve cephane üretebiliyorsunuz. Bunların dışında, açlığınızı dindirebilmek için kebap, çorba, Türk kahvesi ve ekmek gibi yiyecekler hazırlamak gibi imkanınız da var.

Hikaye modunun yanı sıra, Erzurum, hikaye modundaki mekanikleri kullanan serbest bir mod ve birbirinden zorlu meydan okuma görevleri de bulunuyor. Serbest modu oynarken herhangi bir şekilde ölürseniz, son kayıt noktasından başlayabiliyorsunuz. Meydan okumalar ise daha çok tecrübeli oyunculara yönelik olarak hazırlanmış. Öyle ki çok daha soğuk bir havada daha fazla yırtıcı ile başa çıkmaya çalışacağınız zaman sınırlı görevler sizleri bekleyecek.

Eğer Erzurum oyununu satın almak isterseniz, buradan Steam sayfasına ulaşabilirsiniz. Ayrıca çıkış fragmanına ve sistem gereksinimlerine de aşağıdan göz atabilirsiniz.

Erzurum En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64 bit Windows

İşlemci: Intel Core [email protected] veya AMD FX [email protected]

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 veya AMD Radeon R9 290

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Erzurum Önerilen Sistem Gereksinimleri