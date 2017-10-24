Türk Yapımı Gerilim Oyunu Tartarus'un Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Bir Türk yapımı oyun daha Steam üzerinde oyun severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Uzayın derinliklerinde geçen bilim kurgu tabanlı bir hikayeye sahip macera/gerilim oyunu Tartarus'un çıkış tarihi yayınlanan özel video ile açıklandı.

21 Kasım tarihinde satışa sunulacak Tartarus'ta uzak bir geleceğe, 2230 yılına konuk olacağız. İnsanoğlunun uzayda maden araştırma ve çıkarma faaliyetleriyle uğraştığı bu dönemde Tartarus adlı bir gemi bu amaçla Neptün gezegenine doğru yola çıkıyor; fakat Neptün yakınlarında beklenmedik bir şekilde güvenlik protokolü aktifleşiyor. Biz, gemideki maden operatörü Cooper'ın yerine geçiyoruz ve gemi düşmeden önce sistemleri yeniden başlatmaya çalışıyoruz. Herhangi bir mühendislik bilgimiz olmadığı için de geminin sistem mühendisi ve 2. kaptanı ile iletişimde kalarak talimatları uygulamamız, geminin kendine has kodlama dilini çözerek bulmacaların üstesinden gelmemiz gerekiyor.

Tartarus'taki kodlama sistemi gerçekçi bir şekilde hazırlanmış. Oyuncular, Amiga ve Commodore bilgisayarlar dönemindeki komut satırı sistemini kullanarak, programlama bilgisine ihtiyaç duymadan bu kodlama dilini zekalarını kullanarak çözebiliyorlar ve gemiyi hackleyebiliyorlar.

Bilim kurgu temalı sürükleyici bir hikayeyi ilginç mekaniklerle birleştiren Tartarus, yeni nesil Unreal Engine 4 oyun motoru ile hazırlanmış. FPS oyunları gibi birinci şahıs kamera açısıyla oynanan Tartarus'un grafikleri gayet güzel görünüyor. Oyunun Steam sayfasını bu bağlantıyı kullanarak ziyaret edebilir ve oyunu istek listenize ekleyebilirsiniz: