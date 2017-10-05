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Türk Yapımı Hasta Bakıcı Robot ‘HAYAMOR’ Geliyor

Hasta Bakıcı Robot ‘HAYAMOR’ Geliyor
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Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi oldukça ilginç bir çalışmaya imza attı. Araştırmacılar, hemşire ve hastalara yardımcı olacak, hastalara ilacını ve suyunu temin edecek bir robot geliştirdi. 

Prototipi 140 bin liralık maliyetle yapılan hareket edebilir özelliğe sahip robot, hastanelerde çalışan sağlık görevlilerine yardımcı olacak ve sağlık sektöründeki şartları kolaylaştıracak şekilde tasarlandı.

Kendi ekseni etrafında 360 derece dönebilen ve bir anda 6 hastaya yardımcı olabilen robot, hemşire ve doktorların hasta takibini kolaylaştırıp, kişinin bütün bilgilerini dijital ortamda kaydedebiliyor, dokunmatik ekranında çocuk hastalar için çizgi film veya eğitici filmler gösterebiliyor.

Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım, prototipi 3 yılda tamamlanan Hastaya Yardımcı Mobil Robot (HAYAMOR) ile ilgili detayları paylaştı. 

HAYAMOR fikrinin, özellikle hasta ziyaretleri kapsamında gece vardiyalarında hemşirelerin birçok sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarının görülmesi üzerine ortaya çıktığını anlatan Yıldırım, bu teknolojiyle birlikte hemşirelerin yaşadığı sıkıntıların azalacağını ifade etti.

Yıldırım, "Özellikle gece vardiyalarında hemşirelerin birçok sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını gördük. Yanlış ilaçların verilmesi, hastalara karşı hitabın yanlış olması gibi durumlar var. . Buna yönelik bir fikir oluştu bende. Hemşireye ve hastaya yardımcı bir robot yapma fikri ortaya çıktı. Geliştirdiğimiz sistemle doktor, hasta ile iletişime geçebiliyor. Robot, hastalara ilaç ve su takdim ediyor“ dedi.

Yıldırım, hastanelerde hastaların dosyalarının tutulmasıyla ilgili de problemlerle karşılaşıldığını ifade ederek, "Geliştirilen robotla hasta bilgilerinin tutulması sağlanıyor. Hastanın resmine bastığınız zaman hastaya ait bütün bilgiler ekranda görülebiliyor” dedi.

65 kilogram ağırlığındaki HAYAMOR'un seri üretime geçilmesi durumunda 25-30 kilograma kadar düşürülebileceğini bildiren Yıldırım, geliştirdikleri robotu çeşitli yarışmalarda tanıttıklarını, kendileri ile irtibata geçen firmalar olduğunu ancak kar marjı düşük olduğu için ilginin az olduğunu sözlerine ekledi.

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