Türk Yapımı MMOFPS Oyunu Undead Steam'de Çıkış Yaptı!

Geçtiğimiz ay düzenlenen GameX 2017 esnasında oyunculara tanıtılan tamamen Türk yapımı MMOFPS türündeki zombi oyunu Undead, dijital oyun platformu Steam üzerinde oyuncuların beğenisine sunuldu.

Minecraft benzeri görünüme sahip bir FPS oyunu olan Undead'de zombiler tarafından istila edilmiş bir dünyada hayatta kalmaya çalışan kahramanların yerine geçeceğiz. Bu dünyada hem zombilerle, hem de bizim gibi hayatta kalmaya çalışan diğer oyuncularla çarpışmamız gerekcek. Oyuncular Undead'in dünyası içinde tecrübe kazanarak kahramanlarını da geliştirebiliyorlar.

Undead içinde şu an için 3 farklı oyun modu mevcut. Bu modlarda farklı kahramanları seçerek savaşmaya başlayabiliyoruz. Oyunda 20'den fazla silah seçeneği de mevcut. Klasik Deathmatch modunda her oyuncu tek başına diğer oyunculara ve zombilere karşı mücadele ediyor. MOBA oyunlarını andıran Nexus modunda ise enerji kaynaklarımızı takımlar halinde diğer oyunculardan ve zombilerden korumaya çalışıyoruz. Fly or die adlı Team Deathmatch modu ise bir hayli ilginç bir yapıda, bu modda değişen şartlara uyum sağlamamız, bastığımız yere dikat ederek suya düşmememiz ve aynı zamanda diğer oyuncularla savaşmamız gerekiyor.

Undead'i geliştiren KNP Müzik ve Oyun Stüdyosu ekibi oyuna yeni modlar ekleyeceklerini de ifade ediyor. PUBG'den alışık olduğumuz Battle Royale hayatta kalma modu bu modlardan bir tanesi. Payload modunda ise bir aracı rakip takımın karargahına götürmek için savaşacağız.

Undead oldukça makul bir fiyatla satışa sunulmuş durumda. Şu an yüzde 20 indirimli olan oyunun normal fiyatı 10.50 TL, indirimli olarak da 8.40 TL. Oyuna göz atmak ve satın almak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: