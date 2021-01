Türk Yapımı Oyun Ronin: Two Souls Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Oyun sektöründeki Türk yapımlarının sayısı yavaş yavaş artmaya devam ediyor. Zamanla çok daha kaliteli ve bir o kadar iddialı yapımlar görmeye başlıyoruz. Mesela geçtiğimiz haftalarda Roots of Insanty ile karşımıza çıkmış olan Crania stüdyosu tarafından geliştirilen A Way to be Dead duyurulmuştu. Şimdi de bir başka Türk yapımı Ronin: Two Souls çıkış yapmaya hazırlanıyor. Yakın bir zaman önce de bu oyunun çıkış fragmanı yayınlandı.

Samuray temalı Rol Yapma Oyunu olan Ronin: Two Souls, 2018 yılında Kocaeli şehrinde kurulan M11 Studio tarafından hem geliştiriliyor hem de yayınlanacak. Haliyle Türkçe altyazı ve dublaj seçeneğine sahip olan oyunda, Japonya topraklarının uzak bir köşesindeki küçük bir adada yaşayan Kenji karakterinin başından geçenler anlatılacak. Yalnız başına yaşayan Kenji, günün birinde istemediği bir şeyi yapıyor ve başına aldığı bela ile bütün hayatı değişiyor. Daha da kötüsü ise karakterimiz başındaki beladan kurtulana kadar yalnız olmayacaktır.

Ronin: Two Souls Çıkış Fragmanını Kaçırmayın!

FPP ve TPP kamera açısından oynanan oyunda, karşınıza çıkacak olan diğer karakterler ile sohbet edebiliyor ve hayat hikayelerini dinleyebiliyorsunuz. Samuray olma yolunda ilerleyen karakterinizin hayatına yön verebiliyor ve bu bağlamda da düşmanlarınız ile dost, dostlarınızla da düşman olabiliyorsunuz.

Geliştirici stüdyo tarafından yapılan açıklamaya göre, Ronin: Two Souls 18 Şubat 2021 tarihinde Erken Erişim versiyonu ile satışa sunulacak olmasının yanı sıra, şu anda oynanabilir bir demo Steam sayfası üzerinden yayınlanmış durumda. İlk bölümün satışa sunulmasından üç ila dört ay sonra ikinci bölümün yayınlanması hedefleniyor. Temel mekaniklerin oluşturulacağı bu bölümden sonraki bölümler ise daha hızlı çıkacağı söylenen oyun, toplamda beş bölümden oluşacakmış. İlerleyen bölümlerde, gizlilik ögeleri ve daha başka mekanikler de görebilecekmişiz. Ayrıca kooperatif ve PvP modları için de planlar yapılıyormuş.

Geliştirici ekip M11 Studio oyun hakkında konuşurken, iki üç kişilik küçük bir ekip olduklarını ama projelerinin kendileri için bir hayli büyük olduğunu söylüyor ve devamında “Ve eğer her şeyin güzel olmasını istiyorsak planlı ve ağır adımlarla ilerlememiz gerekiyor. Yanılmıyorum değil mi? Ama inanıyoruz ki bu proje sizlerle ve bizlerle büyüyecek ve gerçeğe dönüşecektir.” diyerek sözlerini bitiriyor. Bakalım ilerleyen süreçte Ronin: Two Souls için gidişat ne yönde olacak? Gelişmeleri merakla takip edeceğiz.

Oyun için yayınlanan çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz: