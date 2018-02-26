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Türk Yapımı Zırhlı Araçlar Uzaktan Kontrol Edilebiliyor

Türk Yapımı Zırhlı Araçlara Uzaktan Kontrol Özelliği Eklendi
Oğuzhan Arslan
Oğuzhan Arslan - | teknoloji
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Nurol Makina tarafından geliştirilen "Ejder Yalçın" ismindeki 4x4 zırhlı araçlar için çalışmalar son hızıyla devam ediyor. İlgi odağı olan zırhlı araçlara şimdi de uzaktan kontrol özelliği eklendi.

Askeri alanda çok önemli bir yer edinecek olan Ejder Kılıç adındaki zırhlı araçlar her geçen gün biraz daha geliştiriliyor. Çalışmalarına ara vermeyen Nurol Makina, geliştirdiği zırhlı araçlara tek tuş ile anında uzaktan kontrol edilebilen dikkat çekici bir özellik ekledi.

Bu özellik sayesinde tehlike oranı yüksek yerlerde uzaktan kontrol moduna geçilerek tehlikenin kolayca atlatılması sağlanacak. Tehlike geçtiği andan itibaren Ejder Yalçın içerisinden kontrol edilebilecek. Ejder Yalçın, hem komuta merkezinden hem de başka bir zırhlı araç içerisinden kontrol edilebiliyor.

Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, Twitter hesabı üzerinden aracın uzaktan kontrol test sonuçlarının yer aldığı bir video paylaştı. Videoda komuta merkezi aracılığıyla zırhlı araca manevralar yaptırılıyor. Uzaktan kontrol ile aracın idaresi ve silah sistemleri çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor.

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