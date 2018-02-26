Türk Yapımı Zırhlı Araçlar Uzaktan Kontrol Edilebiliyor

Nurol Makina tarafından geliştirilen "Ejder Yalçın" ismindeki 4x4 zırhlı araçlar için çalışmalar son hızıyla devam ediyor. İlgi odağı olan zırhlı araçlara şimdi de uzaktan kontrol özelliği eklendi.

Askeri alanda çok önemli bir yer edinecek olan Ejder Kılıç adındaki zırhlı araçlar her geçen gün biraz daha geliştiriliyor. Çalışmalarına ara vermeyen Nurol Makina, geliştirdiği zırhlı araçlara tek tuş ile anında uzaktan kontrol edilebilen dikkat çekici bir özellik ekledi.

Bu özellik sayesinde tehlike oranı yüksek yerlerde uzaktan kontrol moduna geçilerek tehlikenin kolayca atlatılması sağlanacak. Tehlike geçtiği andan itibaren Ejder Yalçın içerisinden kontrol edilebilecek. Ejder Yalçın, hem komuta merkezinden hem de başka bir zırhlı araç içerisinden kontrol edilebiliyor.

İnsansız ve robotik sistemlerin muharebe sahasına inmeye başladığı bugünlerde, Türkiye teknolojiyi takip eden değil; yön veren bir ülke olacaktır. İnsansız Ejder Yalçın aracımızın testleri başarıyla gerçekleştirildi ve arkası geliyor. pic.twitter.com/BMqlswGl0D — Ismail Demir (@IsmailDemirSSM) 24 Şubat 2018

Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, Twitter hesabı üzerinden aracın uzaktan kontrol test sonuçlarının yer aldığı bir video paylaştı. Videoda komuta merkezi aracılığıyla zırhlı araca manevralar yaptırılıyor. Uzaktan kontrol ile aracın idaresi ve silah sistemleri çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor.