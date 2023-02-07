Deprem İçin Yazılım Geliştiriliyor: Türk Yazılımcılar Çalışıyor!

7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden sonra Türk yazılımcılar da harekete geçti. Enkaz altında kalan vatandaşların kurtulabilmesi adına bir yazılım gerçekleştirmeye başladılar. Konuya karşı duyarsız kalmayan yazılımcılar, sosyal medya tabanlı bir uygulama geliştirmeye başladı.

Sosyal Medyadaki Çağrılar Haritayla Eşleşecek

IT olarak çalışan Eser Ozvataf ve Furkan Kılıç isimli iki kişi tarafından gönüllülük temelli yönetilen ve yürütülen bir yazılım projesi geliştirilmeye başlandı. Sosyal medya tabanlı olan uygulama, deprem sonrasında insanlara yardımcı olabilecek bir sisteme dayalı şekilde geliştiriliyor.

Yazılımcı grubun aklına bu tür felaketler sonrasında ana iletişim aracı olan sosyal medyayı öncelik haline getiren bir yazılım geliştirme fikri geldi. Twitter ve Instagram üzerinden gelen çağrıları toplayan ve datayı harita ile eşleştirerek isteyen tüm Sivil Toplum Kuruluşları'nın kullanıma sunmayı amaçlayan bir uygulama geliştiriliyor.

Uygulamaya dair paylaşılan bilgilerden sonra projeye olan ilgi büyümeye devam ediyor. Ekip, IT Deprem Yardım adlı Discord kanalı üzerinden geliştirme çalışmaları sürdürüyor. Aynı zamanda projenin Github hesabı da açık durumda.

Aynı Türk yazılımcı ekibi "Ben İyiyim" adlı uygulama geliştirip deprem bölgesindeki insanların güvende olduklarını bildiren bir sistem kurmak istemişlerdi. Ancak WhatsApp'ın da benzer sisteme sahip olması öğrenildiğinde proje rafa kaldırıldı.