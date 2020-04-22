Türk Yazılımcıların Geliştirdiği Koronavirüs Yazılımı Küresel Pazarda

Koronavirüs salgını ile mücadeleye destek olmak amacıyla, Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen KolayPeyk, 74 ülkede aktif olan ve bünyesinde 150.000'e yakın Ar-Ge merkezi bulunan Uluslararası Teknoparklar Birliği'nden (IASP) onay aldı. Koronavirüsüyle mücadele kapsamında, IASP bünyesinde bulunan 18 farklı ülkeden, 150 farklı çözüm arasına KolayPeyk yazılımı da kabul edildi.

Kolaysoft Teknoloji A.Ş. tarafından geliştirilen yazılımın IASP tarafından onaylanması ve küresel çözüm önerileri arasına alınmasıyla ilgili açıklama yapan Kolaysoft Teknoloji A.Ş.Genel Müdürü Kezban Boztürk, geliştirdikleri yazılımın küresel çözüm olarak kabul edilmesinden dolayı gurur duyduklarını ifade etti. Dünya genelinde artan evden çalışma şeklini göz önüne alarak yazılımı geliştirdiklerini ifade eden Boztürk, “KolayPeyk” sayesinde tüm dünya genelinde kurumların, evden çalışan personellerine iletmeleri gereken bütün evrakları sanal platform üzerinden iletebileceklerini belirtti.

KolayPeyk Sayesinde Şirketler Personellerine Dijital Ortamda Evrak İletebilecek

KolayPeyk yazılımı üzerinden şirketlerin personellerine gönderecekleri bütün evraklar yasal geçerliliğini koruyarak tamamen güvenli bir şekilde iletilecek. Personellere gönderilen bütün belgeleri sanal platforma taşıyan “KolayPeyk” uygulamasının Uluslararası Teknoparklar Birliği tarafından kabul görmesi ve pandemi sürecinde küresel çözüm önerisi olarak tüm dünyaya sunulması, Kolaysoft Teknoloji A.Ş.'nin başarısının yanı sıra Türkiye'nin de başarısıdır diyen Boztürk, Türkiye'nin küresel alanda yer almasına katkı sağladıkları için de ayrıca gururlu ve mutlu olduklarını ifade etti.

KolayPeyk uygulamasının küresel alanda, pandemi sürecinde çözüm olarak kullanılmaya başlamasıyla birlikte, yazılımla ilgili yapılacak geri bildirimleri büyük bir heyecanla beklediklerini ifade eden Kolaysoft Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Kezban Boztürk, daha büyük başarılara imza atmak için çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.