Türk Zırhlısı Ejder Yalçın'ın Ambulans Sürümü Üretildi

Türk savunma sanayisinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yurt içinde ve yurt dışında büyük ilgi gören Ejder Yalçın zırhlısının ambulans sürümü üretildi.

Dünya genelindeki kullanıcılara 5 farklı versiyon sunan Ejder Yalçın zırhlısı, güvenlik güçlerini korumanın yanında ambulans olarak da hizmet verecek.

AA ’nın haberine göre, Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı’nın en güncel versiyonları 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) sergilenecek.

Ejder Yalçın’ın arkasındaki şirket olan Nurol Makina, bugüne kadar kullanıcılara 500'ün üzerinde araç teslim etti. Yaklaşık 500 aracın teslimatı için de çalışmalar sürdürülüyor.

Nurol Makina ve Sanayi AŞ Genel Müdür Yardımcısı Anıl Karel, tasarımında, bugünün muharebe sahasının ihtiyaçları göz önünde bulundurulan Ejder Yalçın Zırhlı Ambulans’ın, tüm işlevleri ve kabiliyetleri ile askeri ambulans standartlarına uyumlu şekilde geliştirildiğini belirtti.

Koruma seviyesi, mobilite ve faydalı yük taşıma kapasitesi ile sınıfının lideri konumunda bulunan Ejder Yalçın’ın farklı konfigürasyonları arasında Patlayıcı İmha Aracı, Hava Savunma Aracı, Komuta-Kontrol Aracı, Muharebe Aracı, KBRN Keşif Aracı, Personel Taşıyıcı, Mayın/El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Aracı, Zırhlı Ambulans ve Sınır Gözetleme ve Güvenlik Aracı yer alıyor.

Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı’nın ambulans sürümü IDEF'19’da tanıtılacak.