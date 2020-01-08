TürkAkım Boru Hattı Açıldı! Sosyal Medyada Gündem Oldu

Türkiye ile Rusya'nın ortaklığında tamamlanan ve dünyanın sayılı projelerinden bir tanesi olan TürkAkım Boru Hattı Projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Rusya lideri Putin'in katıldığı tören ile açıldı.

TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Sosyal Medyada Gündeme Oturdu

TürkAkım doğal gaz boru hattı ile birlikte Rusya doğal gazını doğrudan Türkiye'ye iletecek. TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz gönderimi sağlanılacak. Kıyıköy'deki alım terminalinden sonra karadaki iki yeraltı boru hattından biri Lüleburgaz'da Türkiye'nin mevcut doğal gaz şebekesine bağlanacak.

TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı ile ilgili Atılan Tweetler

Twitter'da kullanıcılar TürkAkım doğal gaz boru hattı ile ilgili paylaşımlar yapmaya başladı. #TürkAkım hastagi Twitter'da gündem oldu. Şu anda Twitter'da #TürkAkım hastagi ile 21.2 bin tweet atıldı ve halen atılmaya devam ediliyor. İşte kullanıcıların TürkAkım doğal gaz boru hattı ile ilgili attıkları tweetler: