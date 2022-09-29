Türkçe Desteğiyle World War 3 Açık Beta Süreci Başladı

The 4 Winds Entertainment'ın uzunca süredir üzerine çalıştığı World War 3 için oyuncular yine uzun bir süre Türkçe dil ve Türkçe dublaj desteğinin gelmesini beklemişti. Oyun bir süre alfa ve beta süreçlerinden geçti ve oyuna beklenen dil desteği geldi.

Bugünkü önemli gelişme ise oyunun artık açık beta sürümüne geçmiş olmasıyla ilgili. Bu süreçten itibaren tamamen ücretsiz bir yapıya geçecek oyun, açık beta sürümü ile birlikte yenilenmiş haritaları ile bugün oyuncularla buluşuyor.

Oyun İçi İçerikler Türk Lirasıyla Alınabilecek

Bunun yanı sıra oyun artık Türk Lirası desteğine de kavuşuyor ve bu sayede oyun içi ödemeler artık Türk Lirası ile gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede kurdan dönüştürülerek daha pahalıya alınabilen içerikler, bölgesel fiyatlandırma sayesinde daha ucuza temin edilebiliyor.

Son dönemlerde pek çok FPS oyunu karşımıza çıksa da tamamı ile Türkçe desteğe sahip bir oyun pek fazla göremiyoruz. World War 3 bu konuda Türk oyunculara büyük destek sağlıyor. Konuyla ilgili olarak The 4 Winds Entertainment Ürün Pazarlama Müdürü Uğur Ülger şu ifadeleri kullandı:

"Yerel oyuncuların, yerel sunucular ve yerelleştirilmiş içerik ile küresel oyuncularla aynı seviyede bir deneyim yaşamasını istiyoruz."

Siz de oyunu deneyimlemek istiyorsanız Steam üzerinden oyunun açık beta sürecine katılabilirsiniz.