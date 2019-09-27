Türkçe, Emoji ve Kısaltmalara Teslim Oluyor

İnternetin hayatımıza girmesi ve özellikle 2000’li yıllarda yaygınlaşmasıyla birlikte düşüncelerimizi ve duygularımızı kolay yoldan ifade etmek için kısaltmalar ve emojilere başvurur olduk. Her ne kadar bunların iletişimde zaman kazandırdığı ortada olsa da Türkçe'ye ve diğer dillere olan olumsuz etkileri günümüzde dillerin etkin bir şekilde kullanılmamasına hatta bazı dillerin yok olmasına sebep oluyor.

Türk Dil Bayramı kapsamında dil kullanımına dair açıklamalarda bulunan Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Korkmaz günümüz Türkçesinin yeni sözcük, kısaltma ve emoji figürlerine teslim olduğu yönünde endişelerini dile getirdi.

Günümüzde 7 binden fazla dil konuşulduğunu ancak bunların yüzde 40’ının yok olma tehlikesi yaşadığını vurgulayan Korkmaz, dilin zarar görmesinde en büyük etkenin sanal ortam olduğunu söylüyor. Türklerin günde 7 saat internet kullandığını ekleyen Korkmaz, özellikle Y kuşağının online yaşadığını ve bu durumun yeni bir dil yarattığını belirtiyor. Bu durumun önüne geçmek için ise özellikle çocukların ve gençlerin sanat ve edebiyatla ilgilenmeleri gerekiyor.

İnternet ve sosyal medyada kullanılan kelime dağarcığı ise genellikle 150-200 sözcükle sınırlı kalıyor. Bunun günlük hayata yansıdığında sıkıntılar yarattığını ve doğru ifadeler bulmakta zorlandıklarını dile getiren Korkmaz, bu durumun insan ilişkilerini yoksullaştırdığını belirtiyor. Korkmaz, bunu aşmak için ise tavsiye olarak derinliği olan öyküler okunması gerektiğini söylüyor.