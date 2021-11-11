Türkçenin İlk Nerede ve Ne Zaman Konuşulduğu Ortaya Çıkmış Olabilir

Türkçe ilk nerede ve ne zaman konuşuldu? Çin'de yürütülen kapsamlı çalışmalar, bu bölgede yaşayan çiftçilerin Japonca, Korece, Türkçe ve Moğolca dil ailesine (Altay dilleri)hakim olduğunu gösteriyor.

Küresel bir dil bilimci grup tarafından yürütülen son kazı çalışmalarında Türkçe ile ilgili yeni bilgiler bulundu. Japonca, Korece, Türkçe ve Moğolca’nın da bulunduğu dil ailesinin kökenleri yeni bir araştırma ile detaylandı.

Araştırmada, dilbilimsel, genetik ve arkeolojik kanıtların birleştirildiğin altı çizilirken 8 bin kilometreden fazla alanda kullanılan Trans-Avrasya dillerini konuşan kişilerin genetik atalarının belgelendiği vurgulandı.

Dünyada şu ana kadar bilinen 98 Trans-Avrasya dili bulunurken, bunların başında Korece ve Japonca'nın yanı sıra Avrupa, Anadolu, Orta Asya ve Sibirya'nın bazı bölgelerinde kullanılan Türkçe dahil olmak üzere çeşitli Türk dilleri bulunuyor.

Ayrıca Orta ve Kuzeydoğu Asya'da Moğolca dahil olmak üzere çeşitli Moğol dilleri, Mançurya ve Sibirya'da çeşitli Tunguz dilleri kullanıldığını da hatırlatmak gerekiyor.

Türkçe İlk Nerede ve Ne Zaman Konuşuldu?

Yapılan çalışma sonrasında Japonca-Korece-Türkçe’nin içinde bulunduğu dil grubunun yaklaşık 9 bin yıl önce eski Çin'deki çiftçiler tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

Araştırmada Trans-Avrasya dil ailesinin, Çin'in Liaoning, Jilin eyaletlerini ve İç Moğolistan bölgesini kapsayan Liao Nehri vadisindeki Neolitik darı çiftçilerine kadar uzandığı aktarıldı.

Linguistik Arkeoloji Araştırma Grubu'nun lideri ve aynı zamanda Max Planck İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü'nden çalışmanın baş yazarı karşılaştırmalı dil bilimci Martine Robbeets şunları söyledi: "Birinin dilinin, kültürünün veya halkının köklerinin mevcut ulusal sınırların ötesinde olduğunu kabul etmek, bazı insanların henüz yapmaya hazır olmadığı bir tür kimlik teslimidir."

Çin'in çeşitli eyaletlerinde yaşayan çiftçilerin kuzeydoğu Asya'ya doğru göç ettiği ve alt dillerini binlerce yıl boyunca farklı yönlere taşıdığı ortaya çıktı. Çin'in kuzeyine, batısına, Sibirya'ya ve doğudaki Kore yarımadasına götüren çiftçiler, deniz üzerinden Japon takımadalarına da geçiş yaptı.

Robbeets,"Japonya, Kore ve Çin gibi güçlü uluslar genellikle bir dili, bir kültürü ve bir genetik profili temsil ediyor olarak resmedilir” diyerek şunları aktardı: "Milliyetçi gündemleri olan insanları rahatsız eden bir gerçek, Asya'dakiler de dahil olmak üzere tüm dillerin, kültürlerin ve insanların birbirine karışmış olmasıdır."