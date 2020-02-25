Türkçe Sesli Asistan: Yandex Alisa

Yandex Navigasyon, geçtiğimiz Kasım ayında Türkiye’de ilk kez bir navigasyon uygulamasında yer alan akıllı asistan Alisa’yı kullanıcılarına sunmuştu. Akıllı asistan Alisa, yol boyunca eşlik ederek hem kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor hem de daha zengin bir navigasyon deneyimi yaşatıyor. Yapay zekadan güç alan Alisa bize tam olarak neler sunuyor? Yandex Alisa özellikleri neler? Yandex Alisa nasıl kullanılır? Yandex Navigasyon’un akıllı asistanı Alisa hakkında tüm merak edilenler haberimizde.

Yandex Alisa Nedir?

Günümüzde telefonumuzda, tabletimizde, hoparlörlerde ya da internete bağlı başka bir cihazda yer alan asistanlar var. Son yıllarda popülaritesinin artmasıyla birlikte şimdi çoğu akıllı cihazda sesli asistan yüklü olarak geliyor. ​Yandex Navigasyon’un sesli asistanı Alisa,​ Rusça’dan sonra Türkçe’yi de öğrenerek kullanıcılara her konuda yardımcı oluyor. ​Sesli navigasyon indirerek​ aracınızı kullanırken gözünüzü yoldan ayırmadan gitmek istediğiniz yere nasıl gideceğinizi sesli olarak öğrenebiliyor, yol tariflerini sesli asistanınız Alisa’dan dinleyebiliyorsunuz. Alisa, navigasyon dışında daha birçok konuda da soruları yanıtlayabiliyor. ​Sesli asistan Alisa’nın​ özelliklerine gelin birlikte bakalım.

Yandex Alisa Özellikleri

Yandex'in kullanıcıların hayatına büyük kolaylık katan ve navigasyon deneyimlerini zenginleştiren ​akıllı asistanı Alisa,​ pek çok yeteneğe sahip. Alisa, navigasyon uygulaması ile ilgili birçok ihtiyacınıza yanıt veriyor. En yakın kahveciden nöbetçi eczaneye, trafik yoğunluğundan en kestirme yola kadar trafikle ilgili farklı ihtiyaçlarınızın cevabını Yandex Alisa’da bulabiliyorsunuz. Keşfettikçe vazgeçemeyeceğiniz özellikleri arasında; kurum ve yer arama, rota oluşturma, trafik yoğunluğunu öğrenme, konum bilgisi gibi navigasyon ve harita bilgilerinin yanı sıra hava durumu, tarih gibi güncel kısa bilgiler de yer alıyor. Alisa ile sohbet etmek içinse Yandex Navigasyon’u açıp “Alisa” diye seslenmeniz yeterli.

Büyük veri setleri ile öğretilmiş derin sinir ağları kullanılarak geliştirilen ​Alisa ile başka bir insanla kurduğunuz ilişkinin benzerini kurabiliyorsunuz. Yandex Alisa sadece söyleneni değil, söylenenin arkasındaki manayı da çözebilen bir yeteneğe sahip. Alisa'ya “Beni en yakın kahveciye götürür müsün?” diye sorduğunuzda size en yakındaki uygun kahveciye rota oluşturuyor. Eğer “Hadi gidelim” derseniz Alisa size en uygun rotayı da çiziyor. Kısaca Alisa daha önce belirlenmiş cevaplara bağlı kalmıyor, aynı soruya birbirinden farklı yanıtlar vererek kullanıcıları hem şaşırtıyor hem de sohbeti daha keyifli bir hale getiriyor.

Yandex Alisa Nasıl Kullanılır?

Yandex Navigasyon akıllı asistan Alisa ile ilkleri hayata geçirdiğinden, Alisa’nın neler yapabildiğinden bahsettik. Peki, sesli asistan Alisa’yı nasıl kullanabilirim derseniz cevabı çok basit. Yandex Navigasyon’un akıllı asistan özelliğini kullanmak için uygulamayı açarak Alisa diye seslenmeniz yeterli. Böylece sesli asistanı aktif hale getirmiş oluyorsunuz. Daha sonra istediğiniz her şeyi Alisa’ya sorabilirsiniz. Akıllı asistan Alisa’yı kullanabilmeniz için;

Yandex Navigasyon’u telefonunuza indirin.

Konum bilgilerine izin verin.

Mikrofonu açın.

Bildirimleri açın.

Her sorudan önce Alisa demeyi unutmayın.

Yandex Alisa ile keyifli yolculuklar.