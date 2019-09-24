Turkcell, Cihaz Kiralama Hizmetini Başlattı

Turkcell’de cihaz kiralama dönemi başladı. Buna göre artık şirketler Turkcell’den cep telefonu kiralayabilecek. Hatta cep telefonu, tablet, bilgisayar ve diğer birçok ürünü satın almak isteyen şirketler için Financell’in desteğiyle Dijital Dönüşüm Kredisi hizmeti de verilecek.

Turkcell tarafından hayata yeni geçirilen kiralama hizmeti sayesinde, şirketler dijitalleşmenin ilk adımını Turkcell’in kiralık ürünleriyle atacak. Cep telefonkarının yanı sıra tablet ve bilgisayar gibi teknolojik ürünleri satın almak isteyen şirketlere de kredi desteği sunulacak.

İlk etapta sadece cep telefonları için başlatılan fakat yakın zamanda tablet ve network cihazlarını da kapsayacak olan kiralama hizmeti kapsamında, farklı markaların 20’den fazla modeli şirketlerin kullanımına sunuluyor. Şirketler, Turkcell müşterisi olmasalar bile 24 ay süreyle cihaz kiralayabiliyor.

İhtiyaçlarına en uygun cihazları ayda 78 liradan başlayan fiyatlarla kiralayan şirketler, bu sayede yüzde 30’a varan maliyet avantajına da sahip oluyor. Turkcell cihazlarını kiralayan şirketler, aynı zamanda Turkcell güvencesiyle sigorta hizmetinden de faydalanabiliyor. Turkcell’in yardım masasından, cihazlarla ilgili olarak her zaman anında destek alınabiliyor. Ayrıca çevreye duyarlı bu hizmet sayesinde, kiralanan cihazların daha sonra geri dönüşüme kazandırılması amaçlanıyor.

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, kiralama hizmeti hakkında yaptığı açıklamada, “Son olarak hayata geçirdiğimiz cihaz kiralama projemiz ile şirketlere özel cep telefonlarında kiralama dönemini başlatıyoruz. Böylece şirketlere kolaylık sağlarken bir yandan da yüzde 30’lara varan maliyet avantajı sağlıyoruz. Ayrıca kiralamak yerine satın almak isteyen kurumsal şirketlere özel kredi sistemini Financell ile birlikte hayata geçiriyoruz. Burada müşterilerimizin sadece ürün için değil aynı zamanda hizmet için de kredi alabileceğinin altını çizmek isterim. Geliştirdiğimiz projelerimizle bir yandan şirketlerin ihtiyaçlarına çözüm bulurken diğer yandan da ülke ekonomimize katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.