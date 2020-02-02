Turkcell'den Bir İlk! 5G Üzerinden Canlı Yayın Yapıldı

5G alanındaki çalışmalarını sürdüren Turkcell geçtiğimiz akşam Türkiye'de bir ilke imza attı. Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması öncesinde 5G aracılığıyla televizyondan canlı yayın testi gerçekleştirildi.

Turkcell, 5G teknolojisi alanında yine bir ilke imza atarak Türkiye'de 5G üzerinden ilk canlı TV yayınını yaptı. Trabzon'dan yapılan 5G TV yayınında test altyapısının haricinde Piko TV tarafından geliştirilen yerli yazılım ön planda tutuldu. Ayrıca yayın için yayın kodlayıcısı ve batarya barındıran bir sırt çantası da kullanıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin üstün teknoloji ve özen gerektiren canlı yayın sürecinin yerli yazılımla tamamlanan 5G teknolojisi sayesinde tamamlandığına vurgu yaptı. Sezgin'in sözleri şu şekildeydi:

"5G teknolojisinin getirdiği yüksek kapasiteli ve düşük gecikmeli veri iletim imkanı yayıncılık sektöründe farklı dünyaların ve deneyimlerin kapısını açacak. Bu sayede izleyiciler daha önce hiç karşılaşmadıkları yeniliklerle karşılaşacak.

Gigabit seviyesindeki veri gönderme hızları sayesinde 8K gibi yüksek çözünürlüklü kaliteli kamera çekimleri, lokasyondan bağımsız olarak tek kameraman tarafından kolaylıkla yapılabiliyor"

5G çalışmalarına hız veren Turkcell daha önce Trabzonspor'a ait veri teknolojilerinin dijital altyapısını kurmuş ve Trabzonspor stadını 5G'ye hazır hale getirmişti.