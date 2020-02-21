Turkcell'den Deprem Cezasına Büyük Tepki! İşte Açıklama

26 Eylül'de Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından İstanbul halkı başta olmak üzere çevre illerde yaşayan halk ayağa kalkmıştı. Operatörler ise ne yazık ki hizmet verememişti. BTK Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı da bu operatörlere para cezası kesmişti. Turkcell tarafından konu ile ilgili açıklamalar geldi.

Turkcell CEO'su: "Herkes Elini Vicdanına Koysun"

Turkcell deprem sonrasında 1 saat 15 dakika hizmet verememişti. BTK Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı da şirkete 2 milyon 90 bin TL para cezası kesmişti. Turkcell Genel Müdürü, Murat Erkan kesilen 2 milyon 90 bin TL'lik para cezası hakkında konuştu. Necdet Çalışkan'ın haberine göre, Turkcell CEO'su Murat Erkan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cezanın ayarını cezayı yazan arkadaşların kendi vicdanlarına bırakıyorum. Bizdeki 1 saat 15 dakikalık yoğunluk, kesinti değil. Yoğunluk, karşısında ise 27 saat kesinti. Herkes elini vicdanına koysun. Cezanın bedelini de vicdanına sorsun. Deprem olduğu gün İstanbul'da 700 baz istasyonu mühürlüydü. Başka şehirler de de mühürlü istasyonlar vardı. Elektriğin, suyun, doğalgazın mühürlendiğini düşünün. Bizim yaptığımız kamu hizmeti. Böyle bir durum oluştuğunda günah keçisini sadece telekom operatöründe aramak yanlış. Herkesin şapkasını önüne koyması gerek, sonunda bu insan canı."

Fiber için Kazı Çalışması Yapılamıyor!

Murat Erkan açıklamasının devamında "İstanbul'da 3 yıldır bir metre fiber kazamıyoruz. Paramız olmadığından değil. İstanbul'da kazamıyoruz ama Hakkari'de de Artvin'de de kazamıyoruz. TEİAŞ'la anlaşma yaptık, TEİAŞ'ın şebekesini aldık, bu şebekeyi kendi şebekemize bağlamak için son noktasını kazamıyoruz" dedi.

"Üzerimize Düşeni Yapacağız."

Turkcell Genel Müdürü açıklamasının sonunda şu cümleleri kurdu:

"Elazığ'da hayatı kurtulanların yüzde 90'ı mobil iletişim sayesinde hayatta kaldı. Şu fotoğrafı unutmayın, kurtarma görevlisi Azize ile kaç saat konuştu? Azize'nin yanında da 20 kişi vardı. Eğer o şebeke orada çalışmasaydı neler olurdu Allah bilir. Van'da iki yürekli arkadaşım oraya baz istasyonlarını kuvvetlendirmek için gitti, işleri bittiğinde sırtlarını dönüp gidebilirlerdi ama çığ altında kalanlara yardıma gittiler, vefat ettiler. O yüzden herkes elini vicdanına koysun. Tabii ki biz üzerimize düşeni yapacağız, şebeke kapasitemizi artıracağız."

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