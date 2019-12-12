Turkcell'den Kazı İzni Vermeyen Kurumlara Sitem: Atomu Parçalamıyoruz!

Yapılan 5G yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan bazı kurumlara sitem etti.

'Sonuçta Atomu Parçalamıyoruz'

Yurt dışında yavaş yavaş kullanıma sunulan 5G ağ teknolojisi ile birlikte çok yüksek hızlarda ve düşük gecikmeli internete erişim mümkün hale geliyor. Turkcell tarafından yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Murat Erkan, "Bunu her operatör tek başına yapmaya kalkışırsa maliyeti 15 ila 16 milyar doları bulur. Birlikte hareket edip ortak yaparsak 4 milyar dolara bu işi yapabiliriz." dedi.

Türkiye'nin 5G teknolojisine geçebilmesi için bir milyon kilometre daha fiber optik hat ihtiyacı bulunduğunu belirten Erkan, kurumların kazı işlemleri için izin vermediğini söyledi ve bu duruma "Sonuçta atomu parçalamıyoruz. Yeri 40, 50 santim kazıp içinden boru geçiriyoruz." diyerek sitem etti.

"Fiber optik için kazı izni almamız lazım, alamıyoruz. Bir kurumdan alabiliyoruz, diğeri engel oluyor gibi bir durum yok. Hiçbiri izin vermiyor." diyen Erkan, sorunların ciddiyetini gözler önüne serdi. Kurumlar bu açıklamalara karşın herhangi bir yanıt vermedi.