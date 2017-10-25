Turkcell'den Yerli Arama Motoru: Yaani

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun katıldığı basın toplantısında Türkiye’nin arama motoru Yaani tanıtıldı. Şu anda App Store ve Google Play’den indirilebilen yerli arama motoru, aynı zaman bir internet tarayıcısı olan Yaani, mobil kullanıcıların ihtiyaç duyacağı tüm özelliklere sahip.

Yaani: Türkiye'nin Arama Motoru

Turkcell’in bu senenin başlarında teste başladığı arama motoru Yaani, bugün düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Mobil kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tasarlanan arama motoru ve internet tarayıcısı ile mekan araması, hava durum bilgisi, güncel haberler, sinema filmleri ve seans bilgileri, müzik araması anlık olarak sunulan kısayollardan hızlıca yapılabiliyor. Son derece modern tasarlanmış kullanıcı arayüzüyle gelen ve Türkçe olan arama motoru üzerinden gerçekleştirilen aramalarda Turkcell kullanıcılarına özel veri tüketimi gerçekleşmiyor. Bu noktada Turkcell’in Gene Müdürü Kaan Terzioğlu’nun Türkiye’deki kullanıcıların verilerinin yurt içinde tutulacağının altını çizdiği bilgisini paylaşmakta fayda var. Öte yandan Turkcell, Yandex ve Google ile de herhangi bir iş birliği yapılmadığının, gelecekte anlaşma yapabileceklerinin altını çizdi.

Turkcell'lilere Hediye İnternet:

Sadece Turkcell abonelerinin değil, diğer operatör müşterilerinin kullanabildiği Yaani arama motoru ve tarayıcısı, ücretsiz, hızlı, güvenilir ve eğlenceli kullanım sunuyor. Unutmadan, Turkcell aboneleri Yaani’yi ilk kez telefonlarına yüklediklerinde 1 hafta geçerli 1 GB internet hediyesi kazanıyor. Ayrıca aile koruma modu, konum bazlı aramada etkin hedefleme gibi özellikler yine Turkcell’lilere sunuluyor. Yaani’yi aşağıdaki bağlantılardan Android telefon ve iPhone’unuza indirip deneyebilirsiniz.