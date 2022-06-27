Turkcell Müşterilerine Hizmet Vermek Amacıyla Dijital Banka Kuruyor

Turkcell bugün BDDK'ya bireysel ve KOBİ müşterilere hizmet vermek amacıyla 1 milyar lira sermayeli dijital banka şirketi kurmak için başvurdu. Bu, mevcut telefon operatörleri baz alındığında bankacılık alanına atılan ilk adım olmuş oldu.

Bireysel ve KOBİ müşterilere hizmet vermek amacıyla BDDK'ya başvuran Turkcell sermayesini de 1 milyar lira olarak belirledi. Turkcell'in alt şirketleri de ufak çapta pay sahibi olacak olsa bankanın çok büyük bir bölümü doğrudan Turkcell'e ait olacak.

Turkcell KAP'a 1 Milyar Başlangıç Sermayesiyle Dijital Banka Kurduğunu Açıkladı

Turkcell'in KAP'a yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Turkcell Finansman A.Ş.'nin %99,96'sına, Turktell Bilişim Servisleri A.Ş., Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş., Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ve Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin ayrı ayrı %0,01'ine sahip olacağı, bireysel ve kobi segmentlerinde müşterilere hizmet sunacak olan dijital banka şirketinin kuruluş izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na 27 Haziran 2022 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Şirketin, 1.000.000.000 TL tutarında başlangıç sermayesi ile kurulması planlanmaktadır. Kuruluş izninin alınması sonrasında, gerekli altyapı ve organizasyonun tamamlanması ile BDDK'ya faaliyet izni başvurusu yapılacaktır. Şirketin faaliyete geçmesi, söz konusu faaliyet izninin temin edilmesi halinde gerçekleşecektir. Şirket kuruluşunun kamuya açıklanması, yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir."

Bir diğer merak konusu ise Turkcell'in bu hizmeti ne şekilde kullanacağı. Mevcut teknolojik aletlerde uygulanan taksit kısıtlamaları belki de bankacılık düzeyinde Turkcell tarafından aşılabilir. Bu kuruluşun neler getireceğini gelecekte hep birlikte göreceğiz.

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