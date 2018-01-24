Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'ndan Önemli Açıklamalar

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Teknoloji yaşamı insansızlaştırmak için değil, insani amaçlarla yaşam kalitesini artırmak için kullanılmalı" dedi. Terzioğlu ayrıca, Türkiye'nin mobil ödeme platformunun yarın tanıtılacağını da söyledi.

Dünyanın her yerinden liderlerin bir araya geldiği Dünya Ekonomik Forumu (WEF), bu yıl 'Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak' teması ile toplandı. Foruma konuşmacı olarak katılan Terzioğlu, birbirinden önemli açıklamalar yaptı.

Teknoloji İnsan Hayatına Dokunmalı

Yapay zeka, nesnelerin interneti, kripto paralar ve robotlar gibi birçok yeni teknolojinin herkesin gündeminde olduğunu belirten Terzioğlu, tüm bunları konuşurken insansız bir yaşamın düşünüldüğünü söyledi. Yenilikçi teknolojilerin insan hayatına dokunması gerektiğini ifade eden Terzioğlu, "Teknoloji yaşamı insansızlaştırmak için değil, insani amaçlarla yaşam kalitesini artırmak için kullanılmalı. Biz, en yeni teknolojilerin engelliler, yaşlılar veya mülteciler gibi toplumdaki dezavantajlı kişilerin hayata kazandırılması için kullanılmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin son yıllarda en önemli problemlerinin başında Suriyeli mültecilerin geldiğini söyleyen Terzioğlu, 'Merhaba Umut' uygulamasından da bahsetti. Ülkesinden kaçmak zorunda kalan Suriyeliler için en erişilebilir teknolojik çözümün akıllı telefonlar ve bu cihazlar üzerinden sağlanan iletişim çözümleri olduğunu söyleyen Terzioğlu, "1,7 milyondan fazla Suriyeliye hizmet veren Turkcell’in, bu alandaki ihtiyaca cevap verebilmek için geliştirdiği Merhaba Umut uygulamasının indirilme sayısı 700 bini aştı. Türkçe kelimelerin öğrenilmesini kolaylaştıran kelime kartları 450 milyon kez görüntülenirken, uygulama üzerinden 11 milyon kez Türkçe-Arapça anlık sesli çeviri özelliği, 4.6 milyon kez de kayıt, eğitim, sağlık gibi hayati konuları içeren bilgi kartları kullanıldı" ifadelerini kullandı.

Gücün Kaynağı Paradan, Dataya Dönüyor

Dünyada ekonomik ve politik güce sahip kişi, kurum ve ülkelerin Davos'ta bir araya geldiğini, ancak gücün kaynağının yavaş yavaş değiştiğini belirten Terzioğlu, "Gücün kaynağı eskiden petrol ve parayken, şimdi ise data ve dijital para birimlerine dönüşüyor. Mevcut oyuncular, yeni düzene uyum sağlamak için kendilerini sorgulamaya başladılar. Zaten her toplantının ana gündem maddesini artık bu konular oluşturuyor" dedi.

Terzioğlu, datanın çok önemli olduğunu ve Turkcell olarak her stratejilerinin datanın işlenilerek dijital servislere dönüştürülmesiyle alakalı olduğunu söyledi. Türkiye'nin kendi datasına sahip çıkması gerektiğini ifade eden Terzioğlu, "Türkiye'nin önünde çok önemli bir fırsat var ve bunu doğru kullanmak bizim elimizde. Ülke olarak datamıza sahip çıkmalı ve onu en iyi şekilde işlemeliyiz. Türkiye, dünyadaki beşinci data tüketicisi haline geldi. Dolayısıyla önümüzdeki 10 seninin başarı reçetesi burada saklı" değerlendirmelerini yaptı.

Ödeme sistemleri alanındaki yatırımlarını her geçen gün artırdıklarını ifade eden Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, yarın Türkiye'nin mobil ödeme platformunun tanıtılacağını açıkladı.