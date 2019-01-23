Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu’dan Önemli Açıklamalar

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, mesajlaşma uygulamalarının popüler olmasıyla birlikte SMS kullanımının son beş yılda yüzde 64 azaldığını söyledi.

Terzioğlu, yaptığı açıklamada, anlık mesajlaşma uygulamalarının sunduğu zengin özelliklerle kullanıcıların bu alandaki ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi. Beş yıl öncesine göre SMS kullanımının adet bazında yüzde 64 azaldığını belirten Turkcell Genel Müdürü, kişi başı SMS kullanımının ise yüzde 63 düştüğünü ifade etti.

Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu olarak adlandırdıkları BiP’i her geçen gün zenginleştirdiklerini söyleyen Terzioğlu, “Dünyadaki birçok rakibinden çok önce çoklu görüntülü görüşme, para transferi gibi özelliklerle donattığımız BiP bugün rakipleri tarafından taklit edilmeye devam ediyor. Yaklaşık 34 milyon indirme rakamına ulaşmış olan BiP'e 2018 yılında yine çok konuşulan bir özellik daha ekledik. Artık BiP'e 2. numara ve sabit hatlar da tanımlanabiliyor” dedi.

Tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen bir mesajlaşma platformu olan BiP, 2018 yılının en çok indirilen yerli uygulaması olmuştu. Rakip olarak WhatsApp’ı gözüne kestiren uygulama, 2017 yılındaki 18 milyon olan indirilme rakamını 2018’de 34 milyona çıkarmıştı.

Terzioğlu ayrıca, Turkcell olarak dünyanın en hızlı iki GSM operatöründen birisi olduklarını belirtti. dünya çapındaki operatörlerin 5G teknolojisine liderlik etmek için birbirleriyle yarıştıklarını dile getiren Terzioğlu, şöyle konuştu:

“Biz 4,5G altyapısını oluştururken yaptığımız yatırımlar sayesinde 5G için de hazır bir şebeke kurmuş olduk. 5G için gerekli spektrumlar verildiğinde gerekli ek yatırımları yapıp müşterilerimizin bin 440 dakikalık dijital deneyimlerini artıracak altyapıyı sağlayabileceğiz. Halihazırda biz şu anda GSA raporuna göre 1,2GBps hızda internet sunabilen dünyanın en hızlı operatörü olarak İsviçre'deki Swisscom şirketi ile birlikte örnek gösteriliyoruz”